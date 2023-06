Le previsioni meteo son chiare. Ecco il vero caldo, con punte (locali) di 38-40 gradi. La domanda che alcuni lettori ci fanno è: ci interesserà per tutto Luglio? Siamo solo in un piccolo antipasto? Oppure sarà una passata di pochi giorni? Andiamo a vedere le ultime proiezioni meteorologiche, con l’ausilio dei modelli più recenti.

Caldo intenso probabile, ma con alcune cose da chiarire

Mettiamo subito in chiaro una cosa: è in atto una fiammata africana moderata ma non certo eccezionale. Sicuramente il caldo lo sentiremo parecchio (e c’è chi mal sopporta già da ora), perché veniamo da un periodo decisamente fresco e piovoso. Ma ci sono alcune cose positive a riguardo.

Come detto, la durata. L’apice del caldo dovrebbe essere tra Mercoledì 21 e Venerdì 23, quindi solo un paio di giorni roventi al massimo 3). Andando a vedere le proiezioni successive l’anticiclone delle Azzorre dovrebbe comunque coinvolgerci appieno. Ci sarà pertanto un passaggio di consegne tra i due anticicloni. Quindi stop piogge, clima sereno e temporali solo sui monti e per giunta occasionali.

Le tendenze: ecco ciò che emerge

Questa prima fiammata dell’anticiclone africano non dovrebbe spaventarci, perché intanto è arrivata in deciso ritardo rispetto alla tabella di marcia. Poi è anche molto veloce e dovrebbero toccarsi i 40 gradi solo localmente. Inoltre, ci prende appieno solo per qualche giorno, lasciando spesso infiltrazioni umide.

Ormai avere una quarantina di gradi locali è considerata assolutamente normale a fine Giugno in qualche zona d’Italia. Un tempo era assai raro, ma ora comune.

Luglio: tra caldo e temporali

Le proiezioni meteo fanno vedere un paio di mesi un po’ sopra le medie (Luglio e Agosto) ma nulla a che vedere con il 2022. In altre parole: possiamo stare tranquilli. Semmai quest’anno la preoccupazione non è tanto del caldo, quanto dei fenomeni violenti che potrebbero scatenarsi qualora arrivassero perturbazioni frequenti.