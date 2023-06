Non si placa il meteo perturbato sul nostro Paese. Gli appassionati, ma in genere i lettori, possono visionare tantissimi video e fotografie di temporali e alluvioni locali che stanno interessando qua e là l’intera Italia.

Praticamente non c’è tregua. Piove ogni giorno, anche se diverse zone rimangono comunque all’asciutto, poiché si tratta sempre di fenomeni localizzati e spesso violenti, perlomeno in maniera circoscritta.

Maltempo senza sosta, in un contesto generalizzato

Il quadro meteorologico è chiaro. Pur non essendoci perturbazioni organizzate, minimi di bassa pressione o mareggiate, le cronache meteo sono piene di maltempo, da nord a sud, con alcune eccezionalità soprattutto nelle due Isole Maggiori. In tali zone, di fatti, non dovrebbe più piovere molto e invece intensi nubifragi stanno interessando qua e là diverse province della Sicilia occidentale e della Sardegna sud-orientale.

Ora ci poniamo la seguente domanda: quanto durerà questa fase meteo così incerta e instabile? Proviamo a vedere che cosa dicono le tendenze meteorologiche per i prossimi sette giorni.

C’è davvero molto movimento

Possiamo sintetizzare la settimana a venire con un aggettivo: incerta. Con questo non vuol dire che le previsioni meteo sono sbagliate o inaffidabili. Vuol dire che c’è praticamente costante tutti i giorni il rischio temporale sulle zone alpine, prealpine, appenniniche e con qualche sconfinamento su alte pianure e coste interessate. Nessuna regione esclusa, perché è proprio questo il comune denominatore. Instabilità su tutto lo Stivale.

Rimarchiamo che, ovviamente tra alti e bassi, questo pattern continuerà davvero a lungo, perché non ci sono affatto condizioni di stabilità sul nostro Paese.

Il resoconto di inizio Estate

Va da sé che questa Estate 2023 è iniziata (il 1° Giugno, lo ricordiamo) in maniera piuttosto inaspettata e, contro molti pronostici, potrebbe davvero proseguire su tali binari. Chiariamo subito un concetto: ci sarà ampio spazio per sole e caldo ne siamo sicuri.

Quindi gli amanti della tintarella non si disperino, è semplicemente troppo presto per potersi godere sole e caldo indisturbati. Non a caso, questo tipo di condizioni possono davvero aspettare ancora per un bel po’, ma siamo sicuri che prima o poi arriveranno.