Il meteo con il caldo intenso è il risultato dell’anticiclone africano che ha interessato l’Italia per alcuni giorni. Questo fenomeno ha portato ovviamente temperature molto alte, soprattutto nelle regioni centrali, meridionali e nelle isole maggiori, dove si son toccati valori over 40 in più posti.

Anche il Settentrione ha sperimentato un caldo significativo (ma non eccezionale), con condizioni meteorologiche che ricordano quelle tropicali. Questo è dovuto alla presenza di polvere sahariana nell’atmosfera, che ha reso i cieli opachi e lattiginosi, con il contributo dell’isola di calore urbana.

Per fortuna è cambiato tutto

Le correnti fresche che sono entrate Venerdì 23 al Nord e si propagano via via altrove, han causato una generale diminuzione delle temperature. Ciò è risultato particolarmente evidente nel medio-basso Adriatico e nel sud, dove le temperature sono passate da molto sopra media ad appena sotto le medie.

Per il resto dell’Italia, si prevede un ritorno alla normalità estiva, quindi al Settentrione sole deciso e caldo gradevole.

Il meteo della fine di Giugno

La fine di Giugno vedrà ancora la presenza dell’anticiclone. Stavolta sarà di matrice azzorriana, molto meno intenso rispetto ai giorni precedenti. Questo significa che le temperature elevate se ne vanno via dall’Italia, ma i massimi rimarranno comunque in linea con la media del periodo e pertanto su valori pienamente estivi.

Inizio di Luglio: cambierà qualcosa?

Per quanto riguarda l’inizio di Luglio, sembra che le temperature potrebbero aumentare di nuovo, ma c’è comunque una certa incertezza. L’alta pressione nord-africana potrebbe avanzare verso nord, raggiungendo l’Italia con nuove ondate di caldo, ma la sua traiettoria non è ancora del tutto chiara. Al momento, è difficile prevedere l’intensità della calura e a maggior ragione la sua durata.

Per adesso rimaniamo fermi su queste posizioni e avviamoci a chiudere un Giugno abbastanza piovoso e con un caldo un poco sopra le medie, ma senza gli eccessi recenti.