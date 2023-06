L’evoluzione meteo dei prossimi 15 giorni è piuttosto curiosa. Come sappiamo, stiamo venendo da un periodo molto piovoso e abbastanza fresco. Spesso le temperature si sono mantenute al di sotto delle medie, soprattutto nei pomeriggi nuvolosi. Ma adesso potrebbe di nuovo cambiare tutto e il sole dovrebbe vincere nettamente su temporali e frescura.

Ecco la data

La data oramai è ufficiale stiamo parlando di Giovedì 15 Giugno per il Nord e Venerdì 16 per il Sud. A cominciare da Sabato 17 quindi sole e caldo davvero per tutti per la prima volta in questa Estate. Stavolta non ci sarà nessuno escluso e i modelli meteo fiutano l’ipotesi di un promontorio subtropicale africano piuttosto duraturo.

In una prima fase dovrebbe colpire in maniera abbastanza moderata in Meridione, mentre il Nord sarebbe ancora lambito da refoli freschi e umidi a ridosso delle Alpi. La stabilità dovrebbe essere garantita per tutti tranne per il comparto alpino appunto.

Quanto durerà il tutto

La risposta è abbastanza. Nel senso che per la prima volta in questo trimestre estivo abbiamo la certezza che un promontorio africano possa coinvolgere il nostro paese per più giorni. La cupola risulterà ben strutturata e dovrebbe essere particolarmente tenace per le regioni centro-meridionali. Anche in Pianura Padana i valori termici andranno oltre le medie, ma senza esagerare. Supereremo diffusamente di 30 gradi di qualche tacca, senza toccare valori fuori scala.

Adesso le persone che amano il caldo saranno sicuramente accontentate. Entriamo in una fase tipica degli anni 2000. Le ondate di calore prolungate ci sono sempre state in Estate e anche quest’anno potrebbe iniziare per la prima volta una fase meteo davvero di stampo estivo. Per adesso nessun problema, infatti pensiamo che molti la gradiscano. L’unica speranza è che possa essere interrotta da alcuni rovesci e temporali qua e là nei prossimi periodi, sperando logicamente che non facciano danni.