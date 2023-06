Importante cambiamento del meteo nei prossimi 10 giorni? Parrebbe proprio di sì! L’atmosfera dovrebbe proporre un vero e proprio cambiamento del pattern sul nostro Paese. Ma andiamo a vedere cosa potrebbe succedere e quali conseguenze avrebbero le nostre regioni.

Lo stato attuale: siamo sempre sotto anomalie…

Per adesso ci troviamo in una sorta di terra di nessuno. Come abbiamo già scritto in altri approfondimenti, non siamo né sotto perturbazioni organizzate né tantomeno sotto anticicloni imponenti. Quest’anno l’Estate è iniziata così e dovrebbe continuare su questi binari.

È comunque vero che ci potrebbe essere una pausa un po’ più calda e soleggiata tra Venerdì 9 e Domenica 11 giugno. Ma la sorpresa potrebbe venire per dopo (ovverosia settimana prossima) e adesso vi spieghiamo il perché.

Le visioni a dieci giorni: le sorprese non mancano di certo!

Le proiezioni meteo a 10 giorni sarebbero veramente impressionanti. Alcuni modelli fiutano il nascere di una goccia fredda retrograda che potrebbe colpire in pieno l’Italia. In tal frangente si avrebbe un marcato calo delle temperature e un’ondata di maltempo particolarmente consistente, soprattutto sulle regioni settentrionali.

Il maltempo non dovrebbe coinvolgere solo queste ultime, ma è sulle zone a nord del Po che potrebbero scatenarsi temporali intensi. Oltretutto, non dimentichiamolo, la quota neve scenderebbe addirittura al di sotto dei 2000 metri!

Sarebbe una cosa anomala? Vediamolo insieme…

Premesso il fatto che non è certo sicuro che accada un cambiamento del tempo simile. Però diamolo per buono e chiediamoci: è una cosa anomala? La risposta è abbastanza. Fino a 50 anni fa non lo sarebbe stata, in fondo nella prima metà di Giugno è possibile che ci siano recrudescenze fredde.

Ma negli ultimi anni abbiamo avuto delle ondate di caldo precoci davvero molto forti e quindi sì la risposta è che potrebbe risultare comunque anomalo soprattutto in confronto alle ultime stagioni estive davvero bollenti.