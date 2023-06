Stiamo andando incontro ad un fase di meteo instabile, che porterà un brusco break dell’Estate su parte d’Italia. L’anticiclone delle Azzorre sta cedendo dinanzi all’inserimento di una saccatura nord-atlantica sospinta da aria fredda in quota.

Ci sarà così un periodo movimentato che si trascinerà anche per l’inizio di Luglio. Poi nel corso della prossima settimana tutto cambierà di nuovo, con l’anticiclone africano intenzionato a sferrare un attacco feroce che riporterà masse d’aria di matrice sahariana verso il Mediterraneo.

Facciamo un passo indietro e vediamo quello che sarà, ancora una volta, il passaggio da un estremo all’altro. Il peggioramento meteo, ormai imminente, si annuncia importante e determinerà una chiusura di Giugno col botto. Venerdì ci attendiamo forti temporali in estensione a gran parte del Centro-Nord.

I fenomeni potranno risultare anche molto intensi, con raffiche di vento e grandine data la notevole energia in gioco generata dall’affondo freddo. In considerazione dell’instabilità diffusa, le temperature caleranno soprattutto al Centro-Nord in modo molto deciso.

Il calo termico si estenderà nel weekend anche alle regioni più a sud, dove inizialmente resisterà un certo afflusso caldo meridionale. Assieme all’aria fresca arriveranno anche dei temporali nel corso del weekend d’inizio Luglio, a testimonianza di questa piccola defaillance dell’Estate.

Anticiclone africano pronto a tornare protagonista

Quale evoluzione ci attende per la prossima settimana? Ci sarà una parziale rimonta anticiclonica che riguarderà principalmente il Sud, mentre il Nord risentirà di qualche passaggio instabile collegato ad un flusso occidentale veicolato da una vasta depressione anglo-scandinava.

Ci sarà quindi occasione per molti temporali al Nord ed in parte anche sul Centro Italia, sebbene soprattutto ad evoluzione diurna e a ridosso dei rilievi. Questa situazione potrebbe persistere sino al 4-5 Luglio, ma proprio per metà della prossima settimana inizierà a configurarsi una novità importantissima.

La depressione posizionata sull’Europa Nord-Occidentale piegherà di nuovo il proprio baricentro verso l’Atlantico fino a protendersi con un ramo al largo della Penisola Iberica. La conseguenza di questa dinamica sarà la rimonta dell’anticiclone subtropicale verso il Mediterraneo Centro-Occidentale.

Il caldo africano tornerà quindi a proporsi verso l’Italia dal 6-7 Luglio, in vista di un weekend dell’8-9 Luglio che potrebbe essere caratterizzato dalla canicola sull’Italia, con frequenti punte di 36-38 gradi. Il caldo più intenso potrebbe colpire Sicilia e Sardegna, con picchi di oltre 40 gradi.