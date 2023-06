Ci stiamo addentrando nel pieno di Giugno e del primo mese dell’Estate meteorologica e tra soli 10 giorni ci sarà l’atteso Solstizio che inaugurerà la bella stagione anche sul lato astronomico. Ma per il momento tutto è tranne che Estate! L’assenza di alte pressioni e le costanti incursioni fresche e instabili promuovono la formazione di rovesci e temporali, rendendo il meteo davvero inaffidabile. “Per il momento va così, ma ci saranno cambiamenti a breve” ci anticipa il nostro Raffaele Laricchia nella consueta intervista settimanale.

ANDREA MELONI (Amministratore di Meteogiornale.it): “Dov’è finito il caldo?”

RAFFAELE LARICCHIA (tecnico meteorologo): “L’Estate non vuole davvero decollare e lo sta dimostrando in questa prima parte di Giugno caratterizzata perlopiù da incursioni fresche, temporali, grandinate e praticamente alcuna ondata di caldo. Certo, siamo ormai abituati al grande caldo o feroci ondate di calore precoci da anni, ma quest’anno effettivamente stiamo vivendo l’estremo opposto. La totale assenza dell’alta pressione è la causa dell’assenza del caldo, che va inteso come temperature superiori almeno ai 30°C. Effettivamente non fa freddo, anzi le temperature presenti in questi giorni sono in linea con le medie del periodo o leggermente sotto di esse”.

ANDREA MELONI: “Se queste temperature sono in linea col periodo, perché tutti se ne lamentano?”

RAFFAELE LARICCHIA: “È una questione di percezione. In molti amano le calde giornate che abbiamo vissuto nelle precedenti estati, solo che in quel caso parliamo davvero di un qualcosa di anomalo. La tipica Estate mediterranea è fatta di queste giornate gradevoli, con caldo normale senza eccessi, insomma con temperature attorno ai 25-28°C. Molti pretendono i 32-35°C per parlare di Estate vera, ma così non è se andiamo a ripescare le medie climatiche dell’Italia. La vera anomalia di queste ultime settimane non risiede nelle temperature bensì nelle precipitazioni, decisamente superiori alla norma. Questo è stato possibile grazie all’assenza degli anticicloni”.

ANDREA MELONI: “Ma il caldo intenso tornerà?”

RAFFAELE LARICCHIA: ” Gli ultimi aggiornamenti propendono con sempre più convinzione verso un periodo più caldo e soprattutto più stabile. Tornerà l’anticiclone ad inizio terza decade di Giugno, probabilmente di natura nord-africana. In tal caso le giornate saranno più belle e ben più calde, tanto che potremo rilevare le prime temperature superiori ai 30-32°C. Ma manca ancora troppo! Per i dettagli ci torneremo nei prossimi giorni”.