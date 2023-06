La settimana in arrivo sarà segnata dalla prima ondata di calore della stagione sulla nostra penisola. Ormai è imminente l’approdo in sede mediterranea dell’anticiclone sub-tropicale, che si espanderà dalle roventi terre africane verso l’Italia trasportando aria molto calda a tutte le quote e determinando condizioni di generale stabilità.

Ne conseguirà un aumento termico marcato sull’intera penisola con temperature che si porteranno ampiamente sopra la media stagionale, dopo essere state in linea o spesso al di sotto della norma nella prima metà di Giugno.

Inizierà a fare molto caldo in particolare da Martedì 20, quando il promontorio anticiclonico si “allungherà” velocemente verso l’Italia: clima che sarà già rovente sulla Sardegna con temperature massime fino a 36-38 gradi; valori generalmente più bassi, intorno ai 30-33 gradi, sull’Italia peninsulare.

Mercoledì 21 e Giovedì 22, l’anticiclone africano andrà a posizionarsi saldamente sulla penisola portando un ulteriore aumento termico. Saranno i giorni più caldi della settimana: le temperature diurne andranno diffusamente oltre i 30 gradi un po’ ovunque, con picchi di 35-37 gradi in Pianura Padana e sulle zone interne del Centro-Sud. Caldo intenso anche lungo le coste con condizioni in genere più afose (temperature più basse ma umidità maggiore).

Da Venerdì 23 l’anticiclone dovrebbe perder forza a cominciare dal Centro-Nord con un calo termico di diversi gradi e l’arrivo anche di qualche temporale (da confermare). Ancora caldo intenso invece al Sud. Sabato il calo termico dovrebbe estendersi poi a tutta la penisola, ponendo fine a questa prima ondata di calore di matrice sub-tropicale. Torneremo su questa previsione nei prossimi aggiornamenti.