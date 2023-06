Stiamo entrando nella fase clou dell’avvezione di aria calda sub-tropicale. L’anticiclone nord-africano si sta espandendo con vigore sulla nostra penisola ed arroventerà il clima facendo registrare temperature esagerate nelle prossime 48/72 ore.

Aspettiamoci un caldo intenso e a tratti anche afoso, difficile da gestire, soprattutto in Pianura Padana e lungo le zone costiere, dove i tassi di umidità saranno generalmente più elevati. Nelle zone interne del Centro-Sud raggiungeremo valori termici notevoli, intorno ai 35-37 gradi, localmente anche qualcosa in più, fino alla soglia dei 40°C!

La notizia positiva (almeno per molti) è che l’ondata di caldo dovrebbe avere vita breve. Già Venerdì (al Nord) e poi nel week end in tutta Italia, l’anticiclone africano arretrerà sotto la spinta di correnti più fresche nord-atlantiche, che interromperanno bruscamente la calura e faranno calare le temperature anche di 5/8 gradi.

Ma intanto, nei prossimi giorni, ci sarà da sudare. Il caldo picchierà davvero duro e provocherà una vera e propria impennata termica, se consideriamo le temperature che avevamo fino a qualche ora fa. Vediamo più nel dettaglio cosa ci attende.

Mercoledì 21 Giugno – Giornata caratterizzata da tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi. Scarsa consistenza nuvolosa anche sui rilievi. Qualche addensamento in più sulle Alpi ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in ulteriore aumento con massime in genere fra i 32-36 gradi, punte di 38-40 gradi in Sardegna. Ventilazione generalmente debole e mari calmi.

Giovedì 22 Giugno – Altra giornata infuocata con sole prevalente e temperature in ulteriore lieve aumento, con punte diffuse di 37-38 gradi nelle zone interne. Picchi di 39-41 gradi su Sardegna e Sicilia. Da segnalare qualche nube in più e dei temporali sparsi sulle aree montuose del Nord-Ovest, specie verso il pomeriggio-sera, segno di un primo cedimento dell’alta pressione.

Tendenza per Venerdì 23 Giugno – L’anticiclone si indebolisce al Nord dove si attenua la calura. Da valutare la possibilità di temporali anche forti in arrivo. Ancora caldo intenso al Centro-Sud con picchi sui 36-38 gradi. Probabile attenuazione del caldo su tutta la penisola nel week end.