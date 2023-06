L’Italia continua ad essere interessata da un’alta pressione piuttosto blanda, che non garantisce periodi di prolungata stabilità atmosferica. Fa caldo, soprattutto al Centro-Nord in questi ultimi giorni, ma non è un caldo estremo e soprattutto le frequenti incursioni instabili riescono a spezzare un po’ la calura.

Nei prossimi giorni avremo l’ennesimo break temporalesco provocato da un affondo di una saccatura atlantica verso il mediterraneo, che porterà una raffica di temporali al Centro-nord fra Venerdì e Sabato, insieme a un generale calo termico con temperature che torneranno in media o addirittura al di sotto delle medie.

Anche i primi giorni di Luglio, quindi, seguiranno quello che è ormai il leitmotiv ricorrente di questa prima parte d’estate: sole, caldo (ma non troppo) e nuovi impulsi temporaleschi. Già si intravede infatti un altro bel carico di temporali al Centro-Nord fra 3-4 Luglio (lo analizzeremo con attenzione nei prossimi aggiornamenti). Forse instabilità anche il giorno 5 che potrebbe coinvolgere maggiormente il Centro-Sud. Insomma si proseguirà per almeno un’altra settimana con un tempo molto capriccioso.

Il grande assente sarà ancora lui, l’Anticiclone Africano. Ma attenzione, guai a darlo per morto! Lui tornerà sicuramente a farci visita. Quando? probabilmente fra non molto tempo. Si perché i modelli previsionali cominciano a vedere con insistenza nelle loro emissioni una rimonta dell’Anticiclone sub-tropicale verso l’area mediterranea nel periodo dopo il 6-7 Luglio. Gli effetti sarebbero naturalmente un netto aumento delle temperature col ritorno del caldo intenso (temperature anche oltre i 35-37 gradi), un aumento dell’afa e condizioni meteorologiche più stabili.

Per ora si resta nel campo delle ipotesi. E’ una tendenza cioè che va rivista ed eventualmente confermata nei prossimi giorni. A ogni modo ricordiamoci che siamo in estate e che andiamo verso i mesi per antonomasia più caldi della stagione, Luglio e Agosto. Sarà inevitabile quindi confrontarci con ondate di calore importanti dettate da rimonte dell’alta pressione nord-africana. Probabilmente non saranno troppo persistenti come accaduto negli ultimi anni, ma ci saranno. E ci faranno sudare…