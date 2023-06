Da questo periodo e fino a Settembre cominciano le occasioni di meteo estremo. Cosa stiamo dicendo? Che il mix tra caldo intenso e arrivo di temporali violenti può essere micidiale. Nel senso che, senza fare tanti giri di parole, sussistono le condizioni per fenomenologia meteorologica severa.

Non vogliamo ovviamente lanciare allarmi insensati. Non possiamo sapere quando colpirà un temporale violento con precisione. Però possiamo dire che per circa quattro mesi l’anno sussiste un pericolo di eventi estremi. Vediamo qualcosa nel dettaglio.

Temporali violenti

La prima cosa che viene in mente sono i temporali violenti. Grandine di grosse dimensioni, raffiche di vento violentissime, tornado e trombe marine sono tutti fenomeni che possono capitare sui nostri territori. Rimorchiamo però il seguente concetto importante.

Questo tipo di eventi risultano sempre molto locali. Quando le previsioni meteo trattano di un arrivo di aria fresca su suolo caldo umido è possibile che si creino LOCALI pericoli. Non dobbiamo pensare che ci siano dei tornado che spazzano l’intera Pianura Padana o delle grandinate che coinvolgano mezzo Meridione. Sono sempre fenomeni molto ristretti nel territorio che però, appunto localmente, possono originale grosse problematiche.

La tromba d’aria può scoperchiare e distruggere qualche casa o effettuare danni ad aziende. La grandine grossa può rovinare automobili, serre E così pure persone, perché se arrivano chicchi di 2/300 grammi sulla testa è come se piovessero dei sassi dal cielo.

Le alluvioni lampo

I temporali violentissimi però non sono gli unici pericoli dei prossimi mesi. Ci sono anche le cosiddette alluvioni lampo. Quando si forma un temporale autorigenerante che insiste a lungo su alcuni territori orograficamente complessi, è possibile che si creino frane smottamenti e lo straripamento di alcuni fiumi.

In realtà questo tipo di eventi sono abbastanza frequenti in Estate sulle Alpi e in Autunno sul resto del paese. Ecco perché è importante che ci sia una concreta conoscenza dei comportamenti idonei da attuare in caso di pericolo.