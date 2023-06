Una continua sequenza di eventi meteo sta caratterizzando questo Giugno 2023, dominato da piogge e temporali persistenti. Un’insolita anomalia atmosferica provoca un’incidenza di precipitazioni al di sopra del normale, rendendo l’inizio dell’estate così instabile al posto del calore e del sole.

Il Punto della Situazione

Il responsabile principale di questo scenario anomalo è un prolungato blocco della circolazione atmosferica. L’anticiclone delle Azzorre si dirige verso Nord, stabilendo una solida presenza tra le Isole Britanniche e la Scandinavia. Al contrario, una vasta depressione barica regna sul Mediterraneo, portando instabilità meteorologica e facilitando l’arrivo di temporali in Italia.

Un’Europa Meteorologicamente Sottosopra

Questo scenario inusuale ci presenta un’Europa dal tempo invertito. Il clima estivo domina le nazioni settentrionali e parte di quelle centrali, mentre l’Europa Mediterranea è bersagliata da temporali.

Il Ruolo dell’Anticiclone Africano

L’anticiclone africano, un solito protagonista delle nostre estati, si fa attendere. Si tratta di un sistema di alta pressione atmosferica che si sviluppa sull’Africa settentrionale durante i mesi estivi. Quando si sposta verso l’Italia, porta con sé aria molto calda dal deserto del Sahara, generando quelle ondate di calore o “vampate africane”, con temperature che superano facilmente i 30-35 gradi Celsius, arrivando talvolta a toccare o superare i 40 gradi.

L’Attesa per il Caldo Africano

Quest’anno, tuttavia, l’anticiclone africano ancora non ha fatto la sua comparsa, e la generale assenza di anticicloni rende questo inizio d’estate piuttosto fresco e instabile. Gli italiani, in attesa del caldo africano, si trovano a dover convivere con temporali e piogge.

Le prospettive del Meteo di Giugno

Potrebbe esserci una prima piccola fiammata di caldo africano nella seconda parte di questa settimana, anche se non sarà significativa. Finalmente le temperature potrebbero superare i 30 gradi in alcune parti d’Italia, inclusa la Val Padana. Ma, questo riscaldamento non sarà associato a un consolidamento dell’anticiclone, quindi i temporali saranno sempre pronti a fare capolino.

Per una stabilizzazione del clima, bisognerà attendere oltre la metà del mese, intorno al 18-20 Giugno, quando potrebbe affermarsi un anticiclone più consistente, capace di trainare il vero caldo africano. Ma, per ora, resta solo una possibilità.