Il caldo sta arrivando e si prepara una fiammata africana davvero potente, ma il meteo cambierà poi in modo brusco e ben più veloce del previsto. Da giovedì sera arriveranno i primi temporali e poi seguirà una rinfrescata che allenterà la prima botta di calore dal Sahara.

L’anticiclone nord-africano, in rapido rafforzamento, avrà quindi breve durata. Una massa d’aria rovente si sprigionerà dall’entroterra e salirà sul cuore del Mediterraneo, avvolgendo gran parte d’Italia. Il caldo sarà intenso, ma tutt’altro che persistente. L’Estate è comunque pronta a decollare.

Il clou del caldo si raggiungerà per metà settimana, quando sono attese punte di 36-38 gradi diffusamente al Centro-Sud sulle zone interne ed anche in Emilia Romagna. Picchi di oltre 40 gradi sono attesi sulle zone interne della Sardegna, ma anche localmente sull’entroterra della Sicilia.

Lo strapotere del promontorio anticiclonico subtropicale sarà scalfito già alla fine di giovedì, con l’avanguardia di un fronte nord-atlantico che porterà i primi effetti sulle Alpi e le Prealpi Centro-Occidentali. I primi violenti temporali si proporranno con forza, sconfinando verso sera sino in Val Padana.

Temporali dilagheranno lungo la Penisola

L’entità di questi primi temporali potrà essere davvero rilevante, con colpi di vento, rischio grandine e pioggia torrenziale sino a nubifragio. I contrasti termici tra l’aria molto calda preesistente e quella più fresca in arrivo provocherà contrasti esplosivi.

Venerdì 23 un’altra ondata di temporali riguarderà più diffusamente le aree di pianura tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, ancora con episodi localmente violenti e possibili grandinate. L’instabilità si estenderà anche a Toscana, Umbria, Marche, in modo specifico alle zone appenniniche.

Le temperature in questa fase caleranno al Nord e in misura più limitata anche sulle regioni centrali, mentre il caldo permarrà atroce al Sud, con picchi di 38-40 gradi. Qui la situazione si movimenterà per il weekend, con un ritorno alla normalità termica.

Il fine settimana porterà infatti uno stop al caldo africano, con i venti più freschi settentrionali che dilagheranno su tutta Italia. I temporali, già sabato, si porteranno verso sud interessando medio-basso versante adriatico e parte del Sud, con temperature in brusca diminuzione.