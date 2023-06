L’evoluzione meteo di questo Giugno sembra voler riservare ancora delle grosse sorprese, non certo improntate al bel tempo e al caldo. La strada verso il decollo dell’Estate appare ancora decisamente in salita e nella prossima settimana potrebbe esserci una nuova fase di acuta instabilità, se non maltempo.

Il meteo non trova davvero pace in quest’inizio d’Estate. Nei prossimi giorni, compreso il weekend, ci sarà comunque ancora da fare i conti con i temporali, nonostante un contesto nel complesso più soleggiato e dal sapore estivo. Le temperature saliranno sino a picchi anche sopra i 30 gradi.

L’Italia sta per essere raggiunta dalle propaggini marginali dell’anticiclone africano, che non si affermerà con forza tale da garantire bel tempo incontrastato. La scarsa solidità del promontorio anticiclonico favorirà comunque l’inserimento di infiltrazioni d’aria umida ed instabile.

Molte nubi solcheranno il cielo sul finire della settimana, anche se non sarà nuvolosità così produttiva. Gli improvvisi acquazzoni, legati all’instabilità diurna, saranno da mettere in conto tra le ore pomeridiane e serali su aree interne e montuose.

Impulso freddo dal Nord-Est Europa verso l’Italia ad inizio settimana

Dopo un weekend tra sole e temporali, il colpo di scena si concretizzerà però all’inizio della prossima settimana, con un progressivo nuovo cedimento della pressione alle nostre latitudini. Il cuore dell’anticiclone, sempre sul Nord Europa, traghetterà un vortice d’aria fresca verso il Mediterraneo.

Questo nucleo freddo depressionario, principalmente strutturato in quota, irromperà tra lunedì e martedì verso le Alpi Orientali e l’Alto Adriatico. Naturalmente ci attendiamo un carico di temporali in arrivo a partire dal Nord, ma l’instabilità aumenterà su tutta Italia.

Una volta che l’aria fresca, collegata al vortice, impatterà sul Mediterraneo, si andrà a generare un mix esplosivo. Nei giorni di metà mese si potrebbe così sviluppare una depressione afro mediterranea a rafforzare il contesto molto instabile con la genesi di un sistema perturbato.

Ci potrebbe così essere una fase molto turbolenta, persino a tratti perturbata, nella seconda parte della prossima settimana, tra il 15 e il 18 Giugno. In attesa di conferme, l’Estate subirebbe un bel passo indietro, con il caldo africano totalmente ricacciato che resterà ben lontano per i prossimi 10 giorni e oltre.