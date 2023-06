Il quadro meteo continua a risultare molto instabile sul bacino del Mediterraneo. L’Italia è immersa in una palude barica e Giugno è iniziato allo stesso modo di com’era finito Maggio. L’alta pressione si mantiene lontana, sbilanciata ad alte latitudini con fulcro sulle Isole Britanniche.

Si tratta di una situazione decisamente anomala per il periodo, che non consente all’Estate di partire per davvero. Il caldo africano resta ancora il grande assente per il momento, ma soprattutto il bel tempo non ha assolutamente modo di affermarsi, stante questa circolazione.

Nonostante l’inizio ufficiale dell’Estate Meteorologica, il quadro meteo almeno inizialmente non muterà. L’atmosfera instabile favorirà per tutto il ponte del 2 Giugno lo sviluppo di temporali soprattutto di calore, quindi maggiormente diffusi ed intensi nelle ore centrali e pomeridiane.

La circolazione atmosferica è destinata a rimanere ancora la medesima per tutta la prima parte del mese. Non s’intravede nemmeno per la prossima settimana un cambiamento sostanzioso rispetto all’attuale situazione. Al momento l’Estate sembra dover attendere a lungo prima di una sua effettiva esplosione.

Crisi d’inizio Estate, che non sembra guarire facilmente

L’alta pressione permarrà stabilmente posizionata sul Nord Europa, con il Mediterraneo e l’Italia sostanzialmente scoperti. Infiltrazioni d’aria fresca in quota alimenteranno la circolazione instabile mediterranea, mantenendo una condizione atmosferica propizia per i temporali.

Non ci saranno vere e proprie perturbazioni, ma tutta quest’instabilità favorirà l’innesco di rovesci e temporali, a seguito dei moti convettivi incentivati dal riscaldamento. Le aree interne e montuose faranno da trampolino per la formazione di temporali, che poi si estenderanno alle zone adiacenti.

Tutto questo ce lo trascineremo forse per buona parte della prossima settimana. Quando possiamo aspettarci un vero cambiamento? Tutta questa escalation di temporali impedirà al caldo, quello vero, di esplodere. L’anticiclone africano non sembra in grado di espandersi bene sull’Italia.

Le ultime proiezioni del Centro Meteo Europeo indicano che l’anticiclone subtropicale potrebbe risalire sul Mediterraneo verso l’8-10 Giugno. Tuttavia la rotta è stata aggiustata, con l’elevazione dell’anticiclone che si realizzerebbe verso la Penisola Iberica. L’Italia resterebbe ancora ai margini, in attesa di tempi migliori.