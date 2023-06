Si sta preparando una fase di meteo avverso decisamente poco consona al periodo e che conferma un Estate che fatica a partire. Tutto dipende dall’anticiclone sbilanciato sull’Europa Settentrionale, lungo il cui bordo inferiore si inseriscono facilmente delle aree depressionarie in quota.

L’assenza dell’anticiclone subtropicale è l’altro elemento chiave, concausa di quest’avvio di Giugno così instabile e della fase a tratti perturbata che ci aspetta per i prossimi giorni. La grande novità è legata all’approssimarsi della depressione atlantica ora a ridosso della Penisola Iberica.

Non è altro che quel che resta della Tempesta Oscar, pronta a tuffarsi verso il Mediterraneo passando per la Penisola Iberica. L’area ciclonica atlantica entrerà in contatto con il vortice ora sull’Europa Danubiana, favorendo la genesi di un unico sistema depressionario che investirà in pieno l’Italia.

I contrasti tra l’aria fresca nord-europea e quella più umida e temperata atlantica favorirà l’approfondimento di un ciclone mediterraneo sui mari italiani, da cui deriverà il maltempo atteso sull’Italia. A risentire degli effetti maggiori di piogge e temporali saranno le regioni centro-meridionali.

Dettagli della fase instabile-perturbata

Le danze del peggioramento si apriranno già martedì, con precipitazioni a partire dal Nord-Ovest dove si avranno piogge e temporali in estensione anche a parte delle regioni centro-settentrionali tirreniche. In giornata l’instabilità crescente esploderà in tutte le aree interne e montuose del Centro-Sud.

Il clou del maltempo è previsto per mercoledì, quando entrerà in gioco il sistema perturbato legato al vortice da ovest. Piogge e temporali investiranno primale regioni centrali e le Isole Maggiori, poi tutto il Centro-Sud. Il meteo sarà improntato al maltempo anche giovedì sulle regioni centro-meridionali.

Il Nord risentirà più marginalmente di quest’ondata di maltempo, in quanto il vortice mediterraneo dovrebbe transitare abbastanza basso. Non mancheranno piogge e temporali soprattutto a sud del Po, ma anche fenomeni legati all’instabilità diurna.

Quest’ondata di instabilità e maltempo dovrebbe però esaurirsi più velocemente del previsto. L’anticiclone africano sembra stavolta voler rompere gli indugi e riconquistare l’Italia dal weekend, portando la prima vera ondata di caldo della stagione a partire dal Nord e dalle regioni tirreniche. Vedremo se durerà.