L’anticiclone appare troppo debole sull’Italia e non sarà in grado di garantire cieli sereni per il fine settimana. Anzi, le sorprese non sono ancora finite, perché l’Estate continua a essere irrequieta e il meteo non ha intenzione di stabilizzarsi nel breve periodo.

Italia sotto tiro di correnti instabili

Il nostro Paese sta subendo gli effetti di infiltrazioni d’aria umida provenienti dall’Atlantico, ritrovandosi tra due aree di alta pressione, una sul Nord Europa e l’altra sul Nord Africa. Inoltre, correnti d’aria fresca legate ad una figura ciclonica si estendono da tra i Balcani e il Mar Nero, raggiungendo l’Italia.

Inevitabilmente, questo porta ad un contesto di grande instabilità, con l’incontro di diverse masse d’aria che avrà luogo proprio sopra l’Italia nel meteo del weekend. Questo significa che dovremmo aspettarci temporali sparsi ma frequenti. Esaminiamo i dettagli.

Sabato: nuvole e piogge sparse

Il weekend inizierà con cieli coperti a causa del transito di una debole perturbazione trainata dalle infiltrazioni atlantiche. Le precipitazioni si verificheranno principalmente nel pomeriggio, colpendo non solo le aree montane interne, ma anche le pianure.

Domenica: più sole ma ancora instabilità

La domenica inizierà con una mattina più soleggiata nel Centro-Nord, ma i temporali esploderanno nuovamente nel pomeriggio. Questi saranno legati alle infiltrazioni di aria fresca in quota, e colpiranno prima le aree montane, espandendosi poi alle pianure e ad alcune zone costiere tirreniche.

Per la fine del weekend

Domenica sera, l’attività temporalesca diminuirà in tutto il Paese, tranne che nel Nord, dove i temporali si diffonderanno maggiormente, coprendo molte aree della Val Padana centro-occidentale. Questa instabilità sarà il preludio di ciò che accadrà nei giorni seguenti.

Prospettive per la nuova settimana

Nonostante la presenza di temporali, le temperature del fine settimana saranno tipiche dell’inizio dell’Estate. I picchi più alti potrebbero superare i 30 gradi soprattutto sulle due Isole Maggiori, dove l’influenza di masse d’aria più calde in quota di origine subtropicale sarà più evidente.

Tuttavia, la previsione meteo per la nuova settimana non sembra promettente. L’instabilità continuerà a manifestarsi con acquazzoni e temporali, soprattutto nelle ore più calde, a causa dell’assenza di un’alta pressione sul Mediterraneo che penalizza l’Italia. Un vortice proveniente dalla Spagna causerà un colpo di scena tra martedì e mercoledì, portando persino maltempo fuori stagione.

In sintesi, il caldo africano promesso dal debole anticiclone sarà soffocato dai temporali e dalle infiltrazioni di aria umida atlantica. Il meteo della prossima settimana potrebbe vedere una vera crisi dell’Estate.