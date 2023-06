L’Italia è alle prese con meteo ancora instabile, nell’ambito di un’Estate che fatica ad arrivare. Piogge e temporali continuano a bersagliare le nostre regioni, pur con fenomeni a macchia di leopardo, ma qualcosa sta per cambiare e lo avvertiremo subito nei prossimi giorni.

L’anticiclone africano farà un primo blitz verso il Mediterraneo Centro-Occidentale, ma la sua elevazione non sarà così potente da proteggere tutta Italia o da portare una vampata di caldo così rilevante. Tra giovedì e venerdì il promontorio anticiclonico si propagherà verso l’Italia.

Quali conseguenze avremo? Le condizioni meteo si faranno più stabili, con attività temporalesca più relegata alle sole aree interne montuose nelle ore più calde, almeno al Centro-Sud. Una maggiore instabilità riguarderà il Nord, dove la protezione dell’anticiclone sarà del tutto assente.

Questa rimonta anticiclonica, pur modesta, scaturirà dal ciclone atlantico ad ovest della Penisola Iberica, nei pressi delle Canarie. Questa area depressionaria tenderà poi ad espandersi verso est, guidando l’anticiclone africano verso l’Italia.

Caldo non eccessivo e poi nuova crisi instabile di metà Giugno

Come già anticipato, non sarà una fase anticiclonica africana da temere, in quanto il cuore rovente dell’anticiclone resterà arroccato sul Nord Africa. I flussi caldi faranno aumentare le temperature, senza raggiungere livelli particolarmente alti.

Sarà comunque il primo moderato caldo di stagione con picchi di poco oltre i 30 gradi, nulla a che vedere con i 40 gradi che si registravano in questi giorni esattamente un anno fa su alcune parti d’Italia. Nulla di tutto questo accadrà ancora, nonostante un po’ di caldo che ci accompagnerà sino al prossimo weekend.

La conferma di un’Estate ancora molto zoppicante la avremo nei primi giorni della prossima settimana, quando avremo il progressivo avvicinamento di un vortice d’aria fresca dall’Europa Nord-Orientale. L’area ciclonica potrebbe piombare verso l’Italia, riportando una nuova ondata di temporali.

Qualora quest’evoluzione fosse confermata, l’anticiclone africano sarà spazzato via e bisognerà attendere diversi giorni per ritrovare un tempo estivo. Solo dopo il 20 Giugno l’anticiclone dovrebbe riuscire a radicarsi meglio sul Mediterraneo, ma è un’evoluzione ancora molto lontana che va confermata.