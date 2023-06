Nonostante il meteo così capriccioso condizionato da temporali, le temperature sono attese in lieve salita e vivremo un weekend dal sapore estivo. Ci sarà un po’ di caldo ma senza eccessi, tutto sommato con valori non distanti dalle medie stagionali previste per la prima parte di Giugno.

La circolazione meteorologica a livello europeo non cambia affatto, con l’Italia snobbata dalle alte pressioni come ormai accade da un paio di settimane. In questo frangente si registra comunque un timido tentativo dell’alta pressione africana di salire sul Basso Mediterraneo.

Gli effetti sull’Italia si avvertono solo per quanto concerne le temperature in lieve aumento, oltre ad una maggiore umidità. Il clima estivo non andrà a braccetto con il bel tempo, visto che l’Italia risentirà in modo maggiore del contrasto di infiltrazioni umide atlantiche con spifferi d’aria fresca in alta quota.

In generale i temporali ad evoluzione diurna saranno proprio incentivati dal maggiore riscaldamento. Più caldo vuol dire più energia a disposizione per i fenomeni temporaleschi che potranno essere localmente intensi, con possibilità anche di grandine.

Temperature estive, ma poi crollo termico in vista nella nuova settimana

Quanto farà caldo? Poco più rispetto a questi giorni ed in generale la soglia dei 30 gradi si toccherà solo occasionalmente sull’Italia. Nel dettaglio, per sabato solo sulle zone interne della Sicilia e del Sud Sardegna si potranno raggiungere i 30-31 gradi. Si sfioreranno i 30 gradi localmente anche sulle valli dell’Alto Adige.

La presenza di maggiore soleggiamento per domenica potrebbe comportare un leggero ulteriore aumento termico al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Qualche punta attorno ai 30 gradi si toccherà anche in Val Padana, zone interne della Toscana e delle due Isole Maggiori.

Il caldo estivo è però destinato a soccombere nel corso della nuova settimana, già da lunedì in quanto entreremo in una nuova fase caratterizzata dall’afflusso di correnti fresche dall’Europa Nord-Orientali. Inizialmente il calo termico si limiterà alle regioni adriatiche e al Nord.

La diminuzione termica potrebbe poi farsi molto più importante verso metà settimana, soprattutto al Centro-Sud per una potenziale fase di maltempo. Qualora fosse confermata quest’evoluzione, le temperature si porterebbero diffusamente sotto media, con l’Estate ancora ferma al palo.