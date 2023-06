A sorpresa l’anticiclone africano, finora grande assente, potrebbe stravolgere il meteo di questo Giugno finora poco estivo. Piogge e temporali, ma soprattutto il caldo senza eccessi, potrebbero diventare presto un ricordo. Tutto ciò avverrà dopo il maltempo atteso nei prossimi giorni.

L’Italia potrebbe così passare da una fase anomala di pesante maltempo, soprattutto al Centro-Sud, ad un contesto improvvisamente da piena estate. Le temperature, inizialmente sotto media, potrebbero così schizzare verso l’alto ed avviare la prima vera fiammata estiva.

La rimonta dell’Anticiclone Africano dapprima sulla Spagna e poi verso il Mediterraneo scaturirebbe dall’affondo di un’ampia saccatura atlantica in lento movimento verso le coste dell’Europa Occidentale. Questa è la tipica configurazione che determina l’elevazione dell’anticiclone africano verso l’Italia.

Tale scenario potrebbe concretizzarsi sul finire della settimana, con l’espansione del promontorio anticiclonico a determinare il ritorno della stabilità atmosferica, dopo settimane alquanto travagliate. Il rialzo termico porterebbe subito i termometri sopra la media a partire dal Nord e dalle zone tirreniche.

Rischio caldo intenso e duraturo

Questa fiammata di caldo ha tutte le caratteristiche per percepirsi in modo notevole sull’Italia, in considerazione del fatto che sarebbe il primo evento della stagione. Inoltre il tutto giungerebbe all’improvviso, dopo il maltempo ed il fresco attesi nei prossimi giorni a metà settimana.

Il vero caldo potrebbe esplodere nei primi giorni della prossima settimana, con situazione da canicola e temperature che potrebbero spingersi verso picchi di 33-35 gradi, ma localmente anche superiori in Sardegna ed altre zone interne del Sud Italia.

Quanto durerà il caldo? Difficile dirlo ora, ma non è escluso che possa perdurare per diversi giorni. C’è infatti la concreta possibilità che si generi una situazione di blocco della depressione atlantica incapace di spostarsi verso est, anche per via dell’alta pressione sull’Europa Nord-Orientale.

Naturalmente si attendono ancora conferme al riguardo, in quanto tutto dipenderà dall’eventuale spinta verso est della saccatura atlantica che potrebbe allentare il caldo e riportare temporali su parte d’Italia. Al momento le proiezioni dei Centri Meteo supportano una possibile notevole durata dell’anticiclone africano.