Lo scenario meteo rimane ancora piuttosto movimentato sull’Italia. Una nuova relativa area di bassa pressione, alimentata da infiltrazioni di correnti fresche dal Nord Europa, determina una fase di acuta instabilità. L’Estate continua a stentare tantissimo e non accenna a decollare.

Piogge e temporali rappresentano ormai l’ordinario, ma qualcosa sta per cambiare e lo farà prima del previsto. In settimana l’anticiclone africano tenterà di sferrare il primo attacco della stagione, ma non è detto che questo colpo vada pienamente a segno. Giugno promette ancora molte sorprese.

L’instabilità continuerà quindi ad imperversare per diversi giorni. L’anticiclone elle Azzorre è la figura mancante in quanto sbilanciata sul Regno Unito, con il bacino del Mediterraneo che resterà in balia di una lacuna barica. Inevitabilmente il meteo si manterrà ancora irrequieto, se non persino inclemente.

Il passaggio di una modesta area depressionaria in quota, che si muoverà lentamente verso i Balcani, stimolerà i temporali soprattutto diurni ed in particolare al Centro-Sud. Non mancheranno rovesci anche occasionalmente intensi su zone interne e montuose, ma in sfondamento fin sui litorali.

Caldo nella seconda parte della settimana su parte d’Italia

Vista tutta questa vivacità temporalesca, le temperature non saranno in grado per ora di salire troppo. Indubbiamente si può parlare di scenario anomalo, visto come l’anticiclone africano finora risulti completamente assente come raramente accadeva in questo periodo.

Novità importanti si avranno subito dopo metà settimana, in base agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Europeo. La parziale elevazione dell’anticiclone africano determinerà un progressivo aumento delle temperature, probabilmente più accentuato al Sud e sulle due Isole Maggiori.

La rimonta anticiclonica subtropicale si concretizzerà a seguito dell’approfondimento di una depressione a ridosso della Penisola Iberica. Gli effetti di questo anticiclone africano si faranno sentire sino al weekend, ma l’instabilità diurna non sarà scongiurata al Centro-Nord, per lievi infiltrazioni d’aria fresca in quota.

Lo stesso anticiclone africano ed il caldo, che non dovrebbe raggiungere particolari eccessi, saranno poi probabilmente spazzati via già nei primissimi giorni della prossima settimana dall’avanzata dell’area ciclonica iberica. Se confermata, sarebbe l’ennesima crisi di un Giugno che non accenna a stabilizzarsi.