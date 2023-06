La California ha registrato i maggiori guadagni idrici anno su anno degli ultimi due decenni, grazie a un inverno umido e ai dati della missione satellitare GRACE-FO (Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On), una partnership tra NASA e il Centro di ricerca tedesco per le geoscienze (GFZ). Tuttavia, i livelli delle acque sotterranee dello stato risentono ancora degli effetti di anni di siccità.

Guadagni idrici e riserve sotterranee

Acqua nella “piscina” della California

Le misurazioni GRACE-FO includono tutta l’acqua contenuta nei laghi, nei fiumi, nel suolo, nel manto nevoso e nelle falde acquifere sotterranee all’interno della regione della Central Valley dello stato. Tra ottobre 2022 e marzo 2023, le tempeste hanno fornito acqua sufficiente per aumentare la quantità di acqua all’interno della “piscina” di circa 20 pollici (circa 500 millimetri), il doppio del guadagno medio di acqua invernale da quando le misurazioni di stoccaggio dell’acqua basate su satellite sono iniziate nel 2002 con la prima missione GRACE.

Ricarica delle falde acquifere

Nonostante i bacini idrici superficiali si stiano riempiendo, le riserve sotterranee di acqua dolce (falde acquifere) che vengono sfruttate per l’irrigazione e altre necessità potrebbero impiegare anni per ricaricarsi completamente. Il team di GRACE-FO continuerà a monitorare l’evoluzione dello stoccaggio dell’acqua della California durante l’estate dopo lo scioglimento del manto nevoso e il livello dell’acqua nei laghi, nei fiumi e nei bacini idrici dello stato che iniziano a diminuire durante il clima più secco.

Le missioni GRACE e GRACE-FO

Il rilevamento dell’acqua

Le osservazioni sono state rese possibili grazie all’approccio di rilevamento unico adottato da entrambe le missioni GRACE. Mentre l’acqua si muove, altera la massa del pianeta vicino alla superficie, il che cambia leggermente l’attrazione gravitazionale della Terra. GRACE-FO misura questi sottili cambiamenti, consentendo ai ricercatori di stimare i cambiamenti nel volume totale di acqua in un’area.

La tecnologia dei satelliti

La missione GRACE-FO è composta da due satelliti identici che volano uno dietro l’altro. Mentre il satellite principale sorvola un’area con una massa maggiore, come un’area con più acqua rispetto a un’altra regione, il leggero cambiamento di gravità lo spinge in avanti, aumentando la distanza tra i due satelliti. Gli strumenti a microonde e laser a bordo del veicolo spaziale misurano con precisione i piccoli cambiamenti di distanza tra i due, rivelando dettagli sulla massa d’acqua complessiva che ha causato quei cambiamenti.

Conclusione

In conclusione, la California ha visto un significativo aumento delle risorse idriche grazie a un inverno umido e ai dati della missione satellitare GRACE-FO. Tuttavia, le falde acquifere sotterranee potrebbero impiegare anni per ricaricarsi completamente a causa degli effetti di anni di siccità. Le missioni GRACE e GRACE-FO continuano a monitorare l’evoluzione dello stoccaggio dell’acqua e a fornire dati preziosi per la gestione delle risorse idriche.