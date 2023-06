Un team di ricercatori ha ideato un metodo innovativo per preparare le comunità a fronteggiare le condizioni meteorologiche estreme causate dai cambiamenti climatici, come inondazioni, ondate di calore, carenza di cibo e interruzioni energetiche. Questo approccio, che coinvolge direttamente i cittadini, mira a sviluppare iniziative di adattamento al clima a livello locale.

Un metodo guidato dalla comunità per affrontare i cambiamenti climatici

Il nuovo metodo, sviluppato da scienziati, incoraggia le comunità locali a creare i propri “piani di adattamento personali” per far fronte agli eventi meteorologici estremi. Questa iniziativa è stata testata con successo nel Regno Unito, in India e in Ghana, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza del cambiamento climatico e promuovere soluzioni guidate dai cittadini.

Preparazione alle condizioni meteorologiche estreme

Il nuovo metodo sviluppato dagli scienziati facilita la preparazione alle condizioni meteorologiche estreme causate dai cambiamenti climatici, come le inondazioni. Questo approccio consente ai cittadini di identificare soluzioni alle minacce che le loro comunità devono affrontare. I ricercatori riuniscono i gruppi della comunità per discutere e comprendere i probabili impatti del cambiamento climatico in un’area locale. Nel Regno Unito, questi includono rischi indiretti come la carenza di cibo e interruzioni di energia, nonché minacce fisiche come lo stress da calore e le inondazioni.

Un approccio innovativo

La maggior parte delle iniziative di adattamento climatico sono sviluppate dai governi o dalle imprese, piuttosto che aiutare i cittadini ad aiutare se stessi. Il nuovo approccio, pubblicato il 22 giugno 2023 in Natura Cambiamento climatico, è stato creato dai ricercatori dell’Università di Reading e dell’Università del Surrey. Questo metodo comporta la generazione di mappe e reti che possono aiutare i cittadini a identificare soluzioni alle minacce che le loro comunità devono affrontare.

Piani di adattamento e collaborazione globale

Piani di adattamento

Il metodo è stato sperimentato a Reading, Oxford e Wallingford nel Regno Unito. I cittadini di ogni gruppo hanno lavorato insieme per discutere le azioni che gli individui possono intraprendere per aiutare a proteggere se stessi, le loro famiglie e le loro comunità dalle conseguenze delle minacce climatiche. Le azioni includevano la conservazione di più cibo a lunga conservazione e un migliore isolamento delle case dal calore per aiutare le famiglie a rispondere alle inondazioni e alle ondate di caldo.

Collaborazione globale

Il metodo è stato sperimentato a livello internazionale, in particolare nel basso bacino del Volta in Ghana e nella regione dell’Assam in India. I cittadini locali di entrambe le regioni hanno identificato le diverse minacce che devono affrontare a causa del cambiamento climatico. In Ghana, i rischi includevano incendi boschivi, siccità, inondazioni, erosione costiera, innalzamento del livello del mare, intrusione di acqua salata e specie invasive. Gli abitanti dei villaggi dell’isola di Majuli, nella regione dell’Assam in India, hanno discusso delle principali sfide derivanti dalle inondazioni e dall’erosione che colpiscono le abitazioni e l’agricoltura vulnerabile.

Conclusione

In sintesi, il nuovo metodo sviluppato dai ricercatori mira a coinvolgere direttamente i cittadini nella preparazione alle condizioni meteorologiche estreme causate dai cambiamenti climatici. Questo approccio, testato con successo in diverse regioni del mondo, incoraggia le comunità locali a creare i propri “piani di adattamento personali”, aumentando la consapevolezza del cambiamento climatico e promuovendo soluzioni guidate dai cittadini.