La temperatura del Nord Atlantico ha raggiunto, in questi giorni, dei valori record di caldo che non sono mai stati raggiunti prima.

I grafici sono piuttosto evidenti, attualmente la temperatura media del Nord Atlantico è di +22,5°C, valore che supera di +1,1°C la normale media di questi giorni.

La temperatura dell’Atlantico Settentrionale segue infatti il periodo stagionale, con la temperatura che raggiunge il suo massimo annuale all’incirca a metà Agosto, mentre il minimo viene raggiunto attorno a metà Marzo.

A causa infatti dell’inerzia termica dell’Oceano, i massimi ed i minimi di temperatura sono molto ritardati rispetto al solstizio.

La zona maggiormente interessata dal riscaldamento è quella adiacente alle coste del Nord Africa (occidentale) e della Spagna, fino ad ovest delle Isole Britanniche, dove le anomalie superano ovunque i +2°C dalla norma, mentre sono più basse del normale lungo la Corrente del Labrador, lungo tutta la costa del Nord America fino quasi al Golfo del Messico.

Quali le conseguenze sull’Italia di questa configurazione particolare?

In parte le abbiamo viste sul Portogallo, in particolare sugli Arcipelaghi di Madeira, e le Isole Canarie, investite da un “fiume atmosferico” che ha portato a grandi precipitazioni del tutto inedite per il periodo stagionale.

Le depressioni atlantiche risultano più profonde della norma in questo primo scorcio d’Estate, e più cariche di umidità.

Questo potrebbe portare a precipitazioni più intense sulla nostra Penisola quando l’aria umida e mite atlantica raggiungerà l’Italia.

Anche le anomalie globali delle temperature oceaniche stanno raggiungendo valori record.

Questo grazie anche al contributo del NINO, che sta facendo risalire le anomalie delle temperature a +0,7°C rispetto alla norma (+20,9°C contro la media di +20,2°C).

Le temperature globali oceaniche seguono un andamento differente rispetto alle temperature del Nord Atlantico.

Un picco di caldo viene infatti raggiunto i primi giorni di Aprile, seguito da un secondo picco più basso raggiunto i primi giorni di Settembre.

Invece vi sono due picchi di temperatura minima, uno che viene raggiunto a metà Giugno, ed un secondo più accentuato a Novembre.

Bisogna dire, comunque, che queste temperature medie ed anomalie vengono calcolate solamente a partire dal 1981, da quando sono iniziati i rilievi satellitari sistematici.

Anche la media viene calcolata sul periodo 1981-2010.

Non sappiamo infatti (non ci sono rilievi sistematici e di ampia superficie) quali siano stati gli andamenti termici delle temperature oceaniche nei decenni e nei secoli precedenti, insomma, il database riguarda solamente gli ultimi 40 anni.