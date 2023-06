Il ghiacciaio Thwaites, situato nell’Antartide occidentale, è noto per il suo potenziale di contribuire significativamente all’innalzamento globale del livello del mare in futuro. Tuttavia, una recente ricerca ha scoperto che la calotta glaciale dell’Antartide occidentale era stata più sottile in passato ed era ricresciuta, suggerendo che il ritiro glaciale potrebbe essere invertito. Lo studio ha utilizzato campioni di roccia per dimostrare che il ghiaccio vicino al ghiacciaio Thwaites era più sottile di almeno 35 metri negli ultimi 5000 anni e ha impiegato almeno 3000 anni per raggiungere le dimensioni attuali. Tuttavia, questo periodo di recupero pone preoccupazioni dato l’impatto previsto dell’innalzamento del livello del mare a causa dell’imminente cambiamento climatico.

La ricerca sul ghiacciaio Thwaites

Il contesto

La calotta glaciale dell’Antartide occidentale si sta riducendo, con molti ghiacciai in tutta la regione che si ritirano e si sciolgono a un ritmo allarmante. L’innalzamento del livello del mare sta già mettendo a rischio di inondazioni milioni di persone nelle comunità costiere basse di tutto il mondo. Il contributo dello scioglimento dei ghiacci antartici è attualmente la maggiore fonte di incertezza nelle previsioni di quanto e quanto velocemente aumenterà il livello del mare nei prossimi decenni e secoli.

Il metodo

Utilizzando trivelle appositamente progettate per tagliare sia il ghiaccio che la roccia sottostante, il team di ricercatori dell’International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC) ha recuperato campioni di roccia dalle profondità sotto la calotta glaciale vicino al ghiacciaio Thwaites. Hanno quindi misurato, in quei campioni di roccia, gli atomi specifici che si formano quando le rocce sono esposte sulla superficie della Terra alle radiazioni provenienti dallo spazio. La loro presenza può quindi rivelare periodi nel passato in cui la calotta glaciale era più piccola del presente.

Risultati e implicazioni

La scoperta

Il team ha scoperto che le rocce raccolte non erano sempre coperte dal ghiaccio. Le loro misurazioni hanno mostrato che, negli ultimi 5000 anni, il ghiaccio vicino al ghiacciaio Thwaites era almeno 35 metri più sottile di quanto non sia adesso. Inoltre, i loro modelli hanno dimostrato che la sua crescita da allora, portando la calotta glaciale alle dimensioni attuali, ha richiesto almeno 3000 anni.

Le sfide future

Questa scoperta rivela che il ritiro della calotta glaciale nella regione del ghiacciaio Thwaites può essere invertito. La sfida per gli scienziati ora è capire le condizioni necessarie per renderlo possibile. Tuttavia, il nostro studio mostra che questa ripresa ha richiesto più di 3000 anni, in un clima che probabilmente non era caldo come quello che ci aspettiamo per i prossimi secoli. Se vogliamo evitare gli impatti dell’innalzamento del livello del mare sul nostro mondo che risulteranno dal continuo ritiro della calotta glaciale dell’Antartide occidentale, quel lasso di tempo è molto più lungo di quanto possiamo permetterci di aspettare.

Conclusione

In sintesi, la ricerca sul ghiacciaio Thwaites ha rivelato che la calotta glaciale dell’Antartide occidentale era stata più sottile in passato ed era ricresciuta, suggerendo la possibilità di invertire il ritiro glaciale. Tuttavia, il tempo necessario per la ripresa è molto più lungo di quanto possiamo permetterci di aspettare, considerando l’impatto previsto dell’innalzamento del livello del mare a causa del cambiamento climatico.