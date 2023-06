Il riscaldamento globale indotto dall’uomo è stato in media di 1,14°C nell’ultimo decennio, una tendenza preoccupante aggravata dall’emissione di un livello record di gas serra ogni anno, pari a 54 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Allo stesso tempo, il budget di carbonio rimanente è notevolmente diminuito, dimezzandosi negli ultimi tre anni. Per combattere questa mancanza di consapevolezza, i principali scienziati hanno lanciato un nuovo progetto volto ad aggiornare annualmente i principali indicatori climatici, assicurando che il pubblico sia tenuto informato su questi aspetti critici del riscaldamento globale.

Il progetto Indicatori del cambiamento climatico globale

Un’iniziativa guidata dall’Università di Leeds ha portato alla creazione di una piattaforma open data e open science chiamata Indicatori del cambiamento climatico globale e sito web. Ogni anno, questa piattaforma aggiornerà le informazioni sui principali indicatori climatici, fornendo ai responsabili politici, ai negoziatori climatici e ai gruppi della società civile accesso a prove scientifiche aggiornate e solide su cui basare le decisioni.

Decennio critico per il cambiamento climatico

Il progetto Indicators of Global Climate Change è coordinato dal professor Piers Forster, direttore del Priestley Center for Climate Futures a Leeds. Secondo Forster, questo è il decennio critico per il cambiamento climatico e le decisioni prese ora avranno un impatto significativo sul futuro del nostro pianeta. L’accesso a informazioni aggiornate è di vitale importanza per affrontare adeguatamente il cambiamento climatico.

Cosa mostrano gli indicatori aggiornati

L’analisi degli indicatori rivela che il riscaldamento indotto dall’uomo, in gran parte causato dalla combustione di combustibili fossili, ha raggiunto una media di 1,14°C nell’ultimo decennio (dal 2013 al 2022) al di sopra dei livelli preindustriali. Il riscaldamento indotto dall’uomo sta ora aumentando a un ritmo di oltre 0,2°C per decennio. Inoltre, le emissioni di gas serra erano “ai massimi storici”, con l’attività umana che ha provocato l’equivalente di 54 (+/-5,3) gigatonnellate (o miliardi di tonnellate metriche) di anidride carbonica rilasciate nell’atmosfera in media ogni anno nell’ultimo decennio (2012-2021).

Implicazioni per il futuro

“Indicatori fondamentali per affrontare la crisi climatica”

La professoressa Maisa Rojas Corradi, ministro dell’Ambiente in Cile, autrice dell’IPCC e scienziata coinvolta in questo studio, sottolinea l’importanza di un aggiornamento annuale degli indicatori chiave del cambiamento globale per aiutare la comunità internazionale e i paesi a mantenere l’urgenza di affrontare la crisi climatica in cima all’agenda e per il processo decisionale basato su prove.

Budget di carbonio rimanente

Uno dei principali risultati dell’analisi è il tasso di declino del bilancio del carbonio rimanente, una stima della quantità di carbonio che può essere rilasciata nell’atmosfera per dare una probabilità del 50% di mantenere l’aumento della temperatura globale entro 1,5° C. Nel 2020, l’IPCC ha calcolato che il budget di carbonio rimanente era di circa 500 gigatonnellate di anidride carbonica. All’inizio del 2023, la cifra era circa la metà rispetto a circa 250 gigatonnellate di anidride carbonica.

Conclusione

Il progetto Indicatori del cambiamento climatico globale mira a fornire informazioni aggiornate e tempestive sui principali indicatori climatici, sottolineando l’urgenza di affrontare la crisi climatica e l’importanza di basare le decisioni su prove scientifiche solide. Con il riscaldamento globale che continua ad aumentare e il budget di carbonio rimanente in rapido declino, è fondamentale che il mondo lavori con urgenza per ridurre le emissioni e affrontare adeguatamente il cambiamento climatico.