Il riscaldamento globale sta aumentando significativamente la probabilità che temperature estreme influenzino la produzione di grano nelle regioni chiave degli Stati Uniti e della Cina. Le ondate di calore, una volta rare, potrebbero ora verificarsi più frequentemente, con gravi implicazioni per l’approvvigionamento alimentare globale se queste principali regioni produttrici di grano dovessero affrontare contemporaneamente il fallimento dei raccolti.

Un nuovo studio della Tufts University

Un recente studio condotto dalla Friedman School of Nutrition Science and Policy presso l’Università dei Ciuffi ha scoperto che la probabilità di temperature estreme che potrebbero influire sui raccolti è aumentata in modo significativo nelle regioni produttrici di grano degli Stati Uniti e della Cina. Le ondate di calore che si sono verificate circa una volta ogni cento anni nel 1981 ora probabilmente si verificheranno una volta ogni sei anni negli Stati Uniti del Midwest e una volta ogni 16 anni nella Cina nord-orientale.

Il cambiamento climatico e le temperature estreme

Secondo l’ultimo rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change, la temperatura media della superficie globale nell’ultimo decennio è stata di 1,1 gradi Celsius superiore a quella che era tra il 1850 e il 1900. Per valutare come questo ha cambiato il nostro rischio di condizioni meteorologiche estreme, i ricercatori hanno raccolto un ampio gruppo di previsioni stagionali degli ultimi 40 anni e hanno usato questo insieme per generare migliaia di possibili variazioni di temperatura e precipitazioni.

Impatto sulle colture di grano

Le alte temperature primaverili, quando la pianta di grano è in fiore, possono influenzare lo sviluppo del grano. A temperature superiori a 27,8 gradi Celsius, le piante iniziano a soffrire di stress da caldo. A temperature superiori a 32,8 gradi Celsius, importanti enzimi nel grano iniziano a rompersi. Il caldo da record tende anche ad essere associato alla siccità da record, e la combinazione di questi due pericoli potrebbe avere un grave impatto sulla stagione di crescita.

Implicazioni per l’approvvigionamento alimentare globale

Sia gli Stati Uniti che la Cina sono considerati granai globali, aree che producono quantità significative di cereali del mondo. Se queste colture dovessero fallire contemporaneamente o contemporaneamente ad altre colture di base, ciò potrebbe avere gravi ripercussioni sul prezzo e sulla disponibilità di cibo in tutto il mondo.

La necessità di prepararsi per eventi estremi

Le regioni produttrici di grano non hanno sperimentato la piena portata di ciò che è possibile a causa del cambiamento climatico e potrebbero non essere pronte per questo. I ricercatori sperano che i loro risultati possano aiutare a informare i piani di adattamento climatico in queste regioni e garantire che le parti interessate possano prepararsi per gli eventi senza precedenti che verranno.

Un fallimento dell’immaginazione

“Penso che, con il cambiamento climatico, stiamo soffrendo di un fallimento dell’immaginazione. Se non stiamo immaginando il tipo di eventi estremi che potrebbero accadere, allora non ci prepareremo per loro”, ha detto Erin Coughlan de Perez, autrice principale dell’articolo. “Non dobbiamo essere sorpresi. Possiamo utilizzare gli strumenti a nostra disposizione per cercare di capire cosa è possibile ed essere pronti quando accadrà”.

Conclusione

In sintesi, lo studio della Tufts University evidenzia l’aumento della probabilità di temperature estreme nelle regioni produttrici di grano degli Stati Uniti e della Cina a causa del cambiamento climatico. Questo potrebbe avere gravi conseguenze per l’approvvigionamento alimentare globale e sottolinea la necessità di prepararsi adeguatamente agli eventi estremi che potrebbero verificarsi in futuro.