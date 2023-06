Partiamo dal presupposto che l’ondata di caldo sta per accelerare. Accelerazione che porterà condizioni meteo climatiche tipiche delle estati degli ultimi decenni, ovvero un’ondata di caldo destinata a portarci temperature eccessivamente alte.

Sì, ma quanto alte effettivamente? Beh, tenete conto che in tante località d’Italia la colonnina di mercurio potrebbe sfiorare quota 40 °C. Ad esempio tra le due isole maggiori e il sud Italia. Altrove le temperature non scherza saranno affatto, infatti i termometri durante il giorno potrebbero superare agevolmente 35 °C.

In virtù di tali valori è evidente che stiamo parlando di una prima vera ondata di caldo dell’estate 2023. A questo punto è lecito domandarsi, tra l’altro lo stiamo facendo da qualche giorno, quanto durerà… La risposta, allo stato attuale, è che molto probabilmente sul finire di settimana subentrerà un peggioramento.

Esatto, proprio così: un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Qualche giorno fa, molti di voi che ci seguono assiduamente se lo ricorderanno, parlavamo di una situazione potenzialmente preoccupante perché i centri di calcolo internazionali lasciavano intravedere il passaggio di un vortice di aria fresca in quota.

Tale scenario era stato poi nettamente ridimensionato se non addirittura cancellato, ma nel corso degli ultimi giorni abbiamo assistito a una sua riproposizione. Significa che nel corso del weekend il tempo potrebbe peggiorare sensibilmente e come detto potrebbe trattarsi di un’evoluzione preoccupante perché energia in gioco sarebbe altissima.

Arrivando da un’ondata di caldo comunque violenta anche il minimo spiffero di aria fresca potrebbe causare violenti fenomeni atmosferici. Prepariamoci pertanto, se il tutto dovesse essere confermato, a dover sopportare ancora una volta frequenti nubifragi ma anche devastanti grandinate. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti affinché l’evoluzione meteo diventi veramente preoccupante.