Finalmente un barlume di speranza, finalmente una buona notizia… Tra circa una settimana le condizioni meteo climatiche potrebbero far registrare un netto miglioramento. Tra circa una settimana si potrà parlare molto probabilmente di alta pressione.

È quanto emerge dall’analisi dei vari modelli di previsione, finalmente un po’ tutti allineati in quella direzione. Attenzione però, perché rispetto a qualche giorno fa sono cambiate un po’ di cose nel senso che la struttura anticiclonica non sembra essere più così convincente da prendere letteralmente il sopravvento.

Anzi, a ben vedere sembrerebbe un alta pressione un po’ scarica, comunque in grado di regalarci belle giornate di sole (magari con ancora qualche temporale pomeridiano sui massicci montuosi) ma senza il caldo africano. Questo è sicuramente un elemento non trascurabile, infatti sarebbe meglio scongiurare picchi termici capaci di generare un eccesso di energia termica.

Questo perché stiamo già avendo una testimonianza di quanto il Mediterraneo sia esplosivo, sta bastando un flusso di aria umida proveniente dall’oceano Atlantico per scatenare letteralmente il putiferio.

Ma allora che cosa dobbiamo aspettarci per le prossime settimane? Beh, cominciamo con la fase anticiclonica che stiamo descrivendo poi si valuterà con precisione la durata anche perché sappiamo fin troppo bene che quando un alta pressione riesce a prendere il sopravvento potrebbe scompigliare le carte in tavola.

Cosa significa? Semplicemente che magari da una blanda rimonta anticiclonica potrebbe partire finalmente un lungo periodo estivo con temperature in progressivo aumento.

Non è detto che sia così, certamente, però la speranza che l’estate possa finalmente palesarsi c’è e dobbiamo cavalcarla fino a quando non avremo elementi che inducano a pensare l’esatto opposto. Poi che alcune proiezioni confermino turbolenze anche per il mese di giugno è un altro paio di maniche.