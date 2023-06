Assurda? Per quale motivo? Detta così sembrerebbe un’ipotesi meteo climatica da non prendere minimamente in considerazione, invece no. La prendiamo seriamente in considerazione perché a proporla è uno dei modelli previsionali più affidabili se non il più affidabile in assoluto.

Al di là delle formalità di rito, conta sicuramente il risultato. Conterà capire se l’ipotesi potrà realizzarsi o meno. Si sta parlando di una clamorosa svolta meteo a cavallo tra fine giugno e i primi di luglio. Diciamo più probabilmente nel corso della prima settimana del prossimo mese.

Tenete conto che a quel punto staremo procedendo spediti verso la maturità stagionale, indi per cui ogni eventuale peggioramento rappresenterebbe comunque una svolta a dir poco clamorosa. Soprattutto se si dovesse arrivare, come sembra, da una nuova forte accelerazione dell’Anticiclone Africano.

Sì, perché dopo la rinfrescata ormai imminente vi sarà un nuovo consolidamento dell’Alta Pressione, quindi vi sarà un nuovo incremento del caldo. Forse non sui livelli attuali, ma non si scherzerà mica…

Detto ciò, per la prima settimana di luglio s’intravede un pericolosissimo abbassamento del flusso perturbato atlantico. Un abbassamento che potrebbe portare una vera e propria saccatura nel cuore del Mediterraneo. Vorrebbe dire scatenare un putiferio, perché dopo il caldo atroce i contrasti termici sarebbero enormi e conseguentemente i fenomeni atmosferici violentissimi.

Ipotesi, lo ripetiamo. Però il fatto che sia il modello europeo ECMWF a proporci un’evoluzione di questo tipo ci deve far riflettere, soprattutto ci deve portare a sollevare la guardia perché molto probabilmente i disturbi all’Estate 2023 non sono ancora finiti. Forse forse l’atmosfera ha in serbo altre sorprese, sorprese che potrebbero non essere per nulla piacevoli.