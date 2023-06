Ancora qualche giorno di pazienza poi gli amanti dell’estate potranno tirare un sospiro di sollievo. Infatti già a partire dal weekend le condizioni meteo climatiche faranno registrare un sensibile cambiamento, anzi un vero e proprio ribaltone.

Ma cosa succederà? Beh, quello che succede praticamente ogni estate da una decina d’anni o più a questa parte ovvero arriverà l’anticiclone africano. Quindi, senza girarci molto attorno, comincerà a fare davvero caldo. Non gradualmente, farà caldo da subito con temperature che si porteranno immediatamente al di sopra delle medie stagionali.

Nel corso della prossima settimana l’aria rovente subtropicale affluirà ancor più massicciamente, coinvolgendo praticamente l’Italia intera. Le proiezioni termiche peggiorano giorno dopo giorno, ovvero stiamo osservando proiezioni termiche che strizzano l’occhio ai primi 40 °C dell’anno.

Su quali regioni? Beh, considerando che il promontorio avrà una direttrice da sud-ovest a nord-est molto probabilmente le due isole maggiori e il sud Italia dovranno sopportare un bel po’ di caldo. Prima caldo torrido, poi col passare dei giorni probabilmente cresceranno i livelli di umidità relativa quindi potrebbe trasformarsi in caldo afoso.

Le ultimissime interpolazione dei modelli di previsione peraltro allungano la fase anticiclonica, portandola addirittura verso i primi di luglio.

Attenzione però, perché comunque permarranno delle insidie importanti in alcune zone d’Europa ed in particolare sui settori settentrionali e orientali del vecchio continente. Tale insidie potrebbero poi avere qualche ripercussione più a sud, quindi dovremo valutare in corso d’opera la tenuta dell’alta pressione.

Concludiamo dicendovi che comunque stavolta l’anticiclone africano sembra davvero voler fare sul serio così come si conviene all’estate.