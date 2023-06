Sì, avete letto bene: 35°C! Ma anche oltre. Dopo il ciclone della settimana che inizia, il meteo è destinato a diventare africano con un mix di umidità che renderà l’aria afosa. Ci stiamo riferendo all’evoluzione meteo-climatica prevista per le prossime settimane in Italia.

Analisi delle Proiezioni Climatiche. Verso il 20 di giugno potrebbe segnare l’arrivo di un caldo estivo. Tuttavia, come in qualsiasi previsione a lungo termine, è importante notare che le cose potrebbero cambiare. Ma, da ciò che vediamo nelle proiezioni termiche, sembra che il caldo si avvicini, e stavolta mancano le smentite osservate in precedenza, pertanto, la probabilità che succeda aumentano.

Fino a Questo Momento. Ad oggi, abbiamo avuto un clima abbastanza mite grazie alle masse d’aria oceanica e all’anticiclone africano assente. Inoltre, un anticiclone che schiaccia l’aria verso il basso è presente nel centro Europe e sud Inghilterra, dove porta il caldo, e stanotte, persino temperature minime eccezionali per loro, sopra i 20 gradi. L’Italia sta attraversando un periodo instabile con il transito di aree cicloniche e masse d’aria instabile. Una situazione meteo anomala per questo periodo dell’anno.

Dopo questo periodo turbolento, le condizioni meteo dovrebbero migliorare con un’alta pressione che si estenderà dall’Africa verso anche l’Italia, e stavolta il caldo potrebbe colpire duro. Questa struttura anticiclonica dovrebbe estendersi soprattutto sul Mediterraneo con il supporto di un clima caldo subtropicale, oltre che umido viste le abbondanti piogge che lo precederanno, pertanto il caldo potrebbe diventare molto afoso.

Nella terza decade di giugno è probabile che si registrino picchi di temperatura massima superiori a 35°C di cui abbiamo parlato in precedenza potrebbero. Le aree a maggior rischio sono tradizionalmente le Isole Maggiori e il Sud Italia, ma il Nord Italia potrebbe non esserne esente.

Gli amanti dell’estate calda e rovente, e stavolta afosa, potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo poiché le proiezioni meteo mostrano segnali di possibili ondate di caldo. Tuttavia, questa previsione necessiterà di essere confermata come tutte quelle nel lungo termine.