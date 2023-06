Caldo furioso? Sì, ma siamo ormai al capolinea. Nel corso delle prossime ore subentrerà un calo delle temperature, subentrerà un cambiamento meteo climatico importante.

Magari non per i fenomeni, che molto probabilmente riguarderanno altre regioni, però le temperature diminuiranno portandosi finalmente su valori più consoni al periodo. Sì, perché di consono negli ultimi giorni non c’è stato proprio nulla. Il caldo è stato furioso, non è stato di certo un caldo normale…

Però siamo prossimi al cambiamento, un cambiamento che magari sarà temporaneo però potremo tirare il fiato. Attenzione soprattutto al periodo tra fine giugno e i primi di luglio perché il cambiamento potrebbe essere davvero notevole. Se fino a qualche ora fa tale ipotesi veniva presa in considerazione da pochi modelli previsionali, nelle ultime ore c’è stato un allineamento.

Allineamento in direzione di un possibile peggioramento atlantico. Proprio così, una saccatura nord atlantica potrebbe spingersi sul Mediterraneo innescando una crisi niente male.

Occhio, perché dopo il caldo l’entrata di aria fresca potrebbe scatenare contrasti termici imponenti. Contrasti termici capaci di dar luogo a fenomeni di una certa violenza, quali super temporali, grandinate, nubifragi. Nubifragi che ovviamente non servirebbero a nulla, però dobbiamo tenerne conto.

Ipotesi, al momento dobbiamo considerarla tale. Poi vedremo, dovremo pazientare ancora un po’ prima di poter sciogliere la prognosi. Se poi l’Estate o meglio, se poi l’Anticiclone sarà in grado di opporsi allora vorrà dire che il caldo africano non se ne andrà.