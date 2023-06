Stanchi del sole e del caldo d’Africa? O magari della pioggia e dei temporali? Beh, tranquilli, ci penserà luglio. Un luglio che penserà a darci condizioni meteo climatiche diverse, particolari, o forse no.

Siamo certi di una cosa: non ci annoieremo. Per nulla… Ci saranno momenti di “passione”, magari ci sarà qualche momento di noia questo sì, ma vedrete che gli spunti di discussione non mancheranno affatto. Potranno esserci vari scenari, varie situazioni, varie condizioni meteorologiche.

Il caldo, questo sì, non mancherà. Anzi, il caldo potrebbe essere il solito caldo africano, magari anche peggio del caldo degli ultimi giorni e fidatevi, far peggio di così ce ne vuole. Perché peggio di così cosa ci sarebbe? Forse i 45°C, forse di più? Speriamo di no, perché sarebbe caldo pauroso.

Poi occhio, perché ci saranno intermezzi rinfrescanti pericolosissimi. Il primo forse fin da subito, il primo probabilmente per mano dell’Oceano Atlantico. Attenzione perché non si scherzerebbe affatto, neppure in quel caso. Perché pensate ai contrasti termici, pensate al rischio dei fenomeni violenti.

Temporali, super temporali, magari fortunali e devastanti grandinate. Non vogliamo spaventare nessuno, ci mancherebbe altro. Non vogliamo creare lo spauracchio meteo, ci mancherebbe altro. Però dobbiamo dirvi la verità, dobbiamo fare in modo che si sia preparati a tutto, perché luglio potrebbe proporci tutto.

Tutto e il contrario di tutto… Sole e caldo, nubi e piogge. Caldo africano, temporali incredibili. Ma questo è il tempo di quest’anno, questo è quello che potrebbe succedere nel corso di un’Estate intera. Inutile fasciarsi la testa, avremo tempo e modo di discuterne, state tranquilli.