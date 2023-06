Giugno, fino a questo momento, non si è fatto mancare davvero nulla. Le condizioni meteo climatiche sono state spesso e volentieri instabili nella prima metà mensile, a seconda metà invece sta evidenziando un anticiclone africano cattivissimo.

Fortunatamente l’ondata di caldo si è ridotta, fortunatamente l’aria fresca arrivata dal nord Europa ha fatto scendere le temperature riportando però anche dei temporali. In questo momento c’è da chiedersi cosa accadrà nei prossimi due mesi, ovvero a luglio e ad agosto. Risposte non ne abbiamo, i modelli di previsione non sono in grado di farcelo sapere oggi.

Dal canto nostro possiamo come sempre provare a darvi una risposta considerando tutta quella serie di pattern climatici che servono a farsi un’idea di come la circolazione atmosferica potrà evolvere sull’emisfero settentrionale.

Bene, inutile ripetersi ovvero siamo convinti che sarà un’estate a tratti eccezionalmente calda ma in alcuni momenti riserverà colpi di scena inaspettati. Colpi di scena in termini di precipitazioni e di calo delle temperature.

Diciamo che da questo tipo di evoluzione bisogna starsene il più possibile alla larga, come scritto nel titolo da un certo tipo di condizioni meteo “si salvi chi può”. Sì, perché dobbiamo pensare che con gli eccessi non si va da nessuna parte, gli eccessi come sempre potranno causare non pochi problemi sia per il troppo caldo sia per i conseguenti fenomeni violenti.

Tenete conto che siamo soltanto all’inizio dell’estate, da qui a settembre manca tanto tempo per cui immaginare un andamento stagionale di un certo tipo un po’ ci preoccupa.

Avremo ragione? Beh, questo lo vedremo non appena sarà possibile stilare un bilancio stagionale definitivo. Non chiedetecelo ora perché non avrebbe alcun senso.