Partiamo dal presupposto: siamo qui per svelarvi tutti i nostri segreti. Sì, perché quando si affronta una materia come quella della meteorologia siamo ben contenti di darvi tutte le delucidazioni del caso.

Poter stilare una buona previsione meteo dobbiamo partire da un presupposto, anzi da fondamenta solide sulle quali costruire un bell’edificio. Tali fondamenta non sono altro che gli studi, studi che possono derivare chiaramente da un percorso accademico ben preciso o studi che possono derivare da una passione smisurata per la materia.

Fatto sta che dalla preparazione scientifica non si può prescindere perché altrimenti non si sarebbe in grado di capire, ad esempio, cosa ci dice un modello di previsione.

Per stilare una previsione meteo, infatti, dobbiamo utilizzare degli strumenti adeguati, strumenti specifici quali appunto i modelli di previsione elaborati dagli autorevoli centri di calcolo internazionali. Se non avessimo le competenze in materia tali modelli sarebbero belli per la loro colorazione ma si faticherebbe a capire cosa c’è dietro.

Ecco perché vi diciamo che il segreto di una buona previsione meteo è la conoscenza, la conoscenza derivante dalla preparazione specifica in materia meteorologica.

Avventurarsi in questo campo non porta a nessun risultato, anche se dobbiamo dire che purtroppo gli avventurieri al giorno d’oggi sono davvero tanti. Servirebbe magari una regolamentazione specifica o comunque un maggiore controllo sull’autorevolezza delle notizie che vengono proposte. Chissà che un giorno non si arrivi a qualcosa del genere.