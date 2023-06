Ormai è caccia all’estate… Sì, un po’ tutti gli esperti del settore stanno cercando di capire, anche affannosamente, quand’è che l’estate busserà alla nostra porta. Cercando di capire quand’è che le condizioni meteo climatiche cambieranno orientamento, portandoci l’alta pressione e il primo vero caldo di stagione.

Chiaro che per poter dare una risposta, oppure per poter scommettere in modo da avere maggiori chances di successo, bisogna dare un’occhiata a quelli che sono gli strumenti a nostra disposizione quindi ai modelli di previsione.

Bene, da giorni tali strumenti stanno provando a regalarci una data, ovvero il caldo potrebbe arrivare entro la conclusione della prima decade di giugno. Facile direte voi, la prima decade di giugno vuol dire tutto e niente, sappiate però che mancando da qui a quella data una decina di giorni e difficile dirvi con precisione quale potrebbe essere il giorno propizio al cambio di guardia.

Diciamo che le probabilità d’estate sembrano crescere esponenzialmente nel periodo 7-10 giugno, un periodo durante il quale un po’ tutti i centri di calcolo internazionali fanno intravedere un tentativo di rimonta anticiclonica africana. Ed è bene parlare di tentativo perché non sembra per niente convincente o meglio, non sembra per niente in grado di prendere il sopravvento.

Certo, anche se dovesse essere un tentativo comunque le temperature potrebbero salire molto, magari raggiungendo anche i primi picchi di 35 °C in varie zone d’Italia. Però potrebbe trattarsi come detto di una fiammata di breve durata…

Sì, ahi noi dobbiamo dirvi che al momento l’atmosfera in tutto il continente europeo non sembra per nulla incline all’estate. Le insidie cicloniche potrebbero infatti insistere in varie zone europee, da lì poi potrebbero estendersi anche al Mediterraneo dando luogo a nuove fasi temporalesche. Questo purtroppo lo scenario che al momento ci sentiamo di proporvi con più chances di realizzazione.

Insomma, chi sta aspettando il caldo o ancor peggio la canicola dovrà mettersi l’anima in pace perché per il momento non si intravede nulla di tutto ciò. Poi per carità, sappiamo fin troppo bene che quando l’anticiclone africano si mette d’impegno non ci sono barriere in grado di limitarne l’azione. Significa che il caldo rovente potrebbe arrivare senza preavviso da un momento all’altro.