catafascio o scatafascio, scegliete voi: si può dire in entrambi i modi. Il secondo diciamo che è un termine più popolare, ma a prescindere da quale vogliate utilizzare il significato è sempre lo stesso: la situazione andrà sempre peggio.

Non vogliamo spaventare nessuno, la nostra è semplicemente una riflessione relativa alle condizioni meteo climatiche che stanno prendendo il sopravvento. Stiamo parlando ovviamente del caldo, di quello che abbiamo definito caldo atroce perché sopportare certe temperature non è mai semplice.

Però un conto è focalizzare l’analisi su quello che succederà tra qualche giorno, un altro conto invece è provare a capire quello che potrebbe succedere il prossimo mese oppure tra due mesi o ancora tra tre mesi. Insomma cercare di capire che cosa potrebbe succedere nell’arco di un’intera estate.

Ecco, a questo gioco non ci stiamo perché come abbiamo scritto più e più volte se si vuole vincere facile basterebbe semplicemente dirvi “sarà l’ennesima estate africana“. Ma siamo davvero convinti che andrà così? Non possiamo saperlo, né noi né nessun altro. Nessuno ha la sfera di cristallo, nessuno ha la bacchetta magica per poter trasformare un’intera stagione a proprio piacimento.

Sappiate che chi vi dice che farà caldo senza mai smettere da qui a settembre o peggio ancora a ottobre sbaglia di grosso. Non si fa, non ci si può assumere una responsabilità così grande, bisognerebbe cercare di essere obiettivi dicendovi che eventualmente le proiezioni stagionali dicono una cosa, mentre dirvi che farà caldo solo e soltanto perché va così da diversi anni a questa parte sarebbe sbagliatissimo.

Dal canto nostro siamo convinti, ormai lo sapete, che l’estate potrebbe effettivamente essere a tratti rovente, magari peggio di quelle degli anni scorsi, però non siamo per nulla certi che tali ondate di caldo si susseguiranno senza soluzione di continuità. Altresì siamo convinti che potranno esservi delle pause importanti, pause durante le quali oltre al fresco potrebbero scatenarsi delle ondate temporalesche preoccupanti.

Non ci resta che aspettare, d’altronde la risposta la potremo avere solamente a giochi fatti.