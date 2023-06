Allora, prepariamoci ai giorni più caldi dell’anno, almeno fino a questo momento… Sì, perché le condizioni meteo climatiche sappiamo essere condizionate da un campo di alta pressione proveniente dal Nordafrica quindi la temperature continueranno a salire nel corso dei prossimi giorni.

Poi però dal nord Europa un po’ di aria fresca dovrebbe riuscire in qualche modo a penetrare all’interno della struttura regalandoci un po’ di meritato refrigerio. Ipotesi che, lo ripetiamo, viene confermata un po’ da tutti i centri di calcolo internazionali però con delle variazioni rispetto a quella evoluzione temporalesca che avrebbe potuto scuotere pesantemente le nostre regioni.

Usare il condizionale non è sbagliato, infatti le emissioni modellistiche ci stanno facendo vedere continui cambiamenti di umore. Temporali o non temporali? Questo è il dilemma… Perché per quanto riguarda le temperature non sembrano esserci dubbi sul fatto che diminuiranno un po’ anche se in alcune regioni più di altre.

Per quanto riguarda invece le precipitazioni vi sono non poche incognite, anche se siamo portati a credere che con i contrasti termici che si creeranno non mancherà occasione per temporali localmente violenti.

Piano però con le illusioni… Non sarà un vero e proprio tracollo dell’alta pressione, infatti pare che tale parentesi rinfrescante sia destinata a chiudersi molto velocemente lasciando spazio ad un nuovo rinforzo della struttura anticiclonica. Non una struttura qualsiasi, infatti si tratterà sempre e solo di lui: l’anticiclone africano.

Per fine mese, osservando le proiezioni termiche, possiamo dirvi che si scorgono valori abbondantemente al di sopra delle medie stagionali e quindi l’ondata di caldo dovrebbe ripartire più convinta che mai. Succederà qualcosa di diverso? Sulla base delle nostre convinzioni possiamo dirvi che si, potrebbero esserci altre sorprese, sulla base di quanto invece lasciano intravedere i centri di calcolo internazionali si potrebbe dire che il caldo dovrebbe continuare senza particolari difficoltà. Vedremo…