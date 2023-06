Due, sostanzialmente, le ipotesi meteo climatiche in campo: la prosecuzione dell’ondata di calore, oppure un consistente peggioramento. Ipotesi ovviamente diametralmente opposte, entrambe da prendere seriamente in considerazione per un semplice motivo: il fragile equilibrio atmosferico.

Sì, proprio così, nei prossimi 10 giorni molto probabilmente avremo dei cambiamenti sostanziali nella circolazione atmosferica emisferica. Cambiamenti che, ci crediate o no, derivano tutt’ora dalle complesse dinamiche tardo invernale. Ve lo dicevamo: attenzione, potrebbero avere ripercussioni anche nella prima parte dell’Estate.

Qualora dovesse verificarsi il peggioramento intravisto da alcuni centri di calcolo internazionali beh, le ripercussioni non si discuterebbero. Stiamo parlando di un peggioramento che se confermato potrebbe scatenare un vero e proprio putiferio. Perché si arriverebbe dall’ondata di caldo africano e perché un minimo sbuffo d’aria fresca potrebbe innescare fenomeni atmosferici violenti.

Figuriamoci dovesse arrivare una vera e propria perturbazione, ancor peggio una saccatura atlantica in piena regola. Cambierebbe il volto all’Estate di luglio, almeno alla prima decade del prossimo mese.

L’altra soluzione, ovvio, è la più semplice: la permanenza dell’Alta Pressione. Perché se a qualcuno piace vincere facile beh, puntare tutto sulla persistenza del caldo africano è facile. Lo sappiamo, la struttura anticiclonica subtropicale potrebbe mettere a tacere qualsivoglia tentativo di cambiamento.

Anche la rinfrescata ormai imminente, giusto per citare un esempio, inizialmente veniva proposta come vero e proprio peggioramento a causa di una goccia fredda nordica. Poi il tutto è stato ridimensionato perché evidentemente la forza dell’Alta Pressione è troppa. Troppa per consentire a un assalto di quel tipo di mettere un freno all’esagerazione africana.

Vedremo, non ci resta che aspettare ancora qualche giorno dopodiché potremo sciogliere la prognosi. Dopodiché potremo dirvi verso quale direzione procedere.