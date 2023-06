Il clima in Italia ha subito un improvviso cambiamento meteo, segnando la conclusione del periodo di calore estremo. Un rapido abbassamento della pressione atmosferica ha attraversato il Nord Italia quest’oggi, per poi spostarsi verso l’Est domani 24 Giugno.

Nonostante la sua brevità, questo fenomeno sarà sufficiente per indebolire l’anticiclone africano. Dopo un periodo di calore intenso, che ha raggiunto il suo picco per due giorni con temperature molto elevate in Sardegna e in alcune zone del Centro, le temperature subiranno una significativa riduzione, tornando più o meno alla norma. Vediamo in dettaglio come si svilupperà la situazione meteo.

Possibili temporali violenti, vento e grandine

Il cambiamento del clima

Il cambiamento del clima meteo è stato repentino, improvviso e, come spesso succede, non del tutto indolore. Ci sono stati fenomeni violenti, soprattutto nelle aree del Nord Est e lungo la costa adriatica. In altre zone, si avverte un piacevole rinnovamento dell’aria, con un aumento significativo della ventilazione da Nord. Per altro, al Nord Ovest c’è un caldo favonio, ma l’aria è secca, con caldo non più afoso, ma torrido.

Il clima rimarrà estivo, con temperature massime intorno ai 30-32 gradi, ma in un contesto decisamente più secco e ventilato. Il calore intenso, opaco, umido e appiccicoso dei giorni scorsi sarà solo un ricordo. Ma quando tornerà?

Le fasi del meteo

Dopo l’abbassamento della pressione atmosferica, si prevede una fase di origine azzorriana, quindi non africana. Il caldo estremo dovrebbe essere un ricordo, anche se le temperature non saranno certo basse. Le temperature rimarranno leggermente sopra la media del periodo, ma in un contesto decisamente più tollerabile.

Il cielo azzurro e l’aria pulita dovrebbero essere la norma per tutta l’Italia. Secondo i modelli a lungo termine, non si prevedono periodi di caldo torrido almeno fino alla fine del mese, ma l’estate continuerà senza interruzioni. Non dobbiamo pensare che sia arrivata la fine del caldo. Piuttosto, è arrivata la fine del caldo intenso e poco sopportabile. Come dovrebbe essere.

La fine del caldo e il ritorno dell’anticiclone africano

In conclusione, l’Italia sta per sperimentare un improvviso cambiamento meteo che porterà alla fine del caldo intenso. Nonostante ciò, l’estate continuerà e le temperature rimarranno leggermente sopra la media. Dopo un breve periodo di clima azzorriano, si prevede il ritorno dell’anticiclone africano, ma non si prevedono periodi di caldo torrido almeno fino alla fine del mese.