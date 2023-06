È legittimo interrogarsi e cercare di prevedere ciò che potrebbe accadere nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Le previsioni meteo climatiche sono inequivocabili: ci attendono condizioni atmosferiche in peggioramento.

Il primo cambiamento climatico imminente

Il primo cambiamento è già in arrivo, causato da un’ondata di aria fredda proveniente dal Nord Europa. Questo fenomeno porterà ad un calo delle temperature e, infiltrandosi nell’Anticiclone Africano, causerà la formazione di un piccolo vortice ciclonico in quota. In parole povere, una goccia fredda che porterà con sé temporali.

Quanto intensi saranno questi temporali?

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici, questi potrebbero essere piuttosto intensi, localmente anche eccessivi. Inizieranno sulle Alpi, per poi estendersi lungo la dorsale appenninica, con la possibilità di estendersi anche ad altre aree, comprese quelle costiere.

Il severo peggioramento previsto per fine giugno

Successivamente, sarà il turno di un peggioramento previsto per fine giugno. Questo potrebbe rappresentare un cambiamento climatico severo, forse il più grave dell’Estate 2023. Se le dinamiche attuali si confermeranno, dovremo prepararci a fenomeni violenti: nubifragi e grandinate. Sì, grandinate potenzialmente devastanti.

Grandinate senza precedenti negli ultimi anni

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a episodi di grandine che non si erano mai verificati prima. Eravamo abituati a leggere notizie di grandine gigante, ma non nel nostro Paese. Forse negli Stati Uniti, forse a nord delle Alpi. Ma poi sono arrivate anche da noi, in aree inusuali, dove certi chicchi di grandine non erano mai apparsi prima.

Il peggioramento più grave dell’Estate 2023

È un dato di fatto, i cambiamenti climatici che ci attendono potrebbero essere i peggiori dell’Estate 2023. Ognuno peggiore del precedente, ognuno più intenso del precedente…

Conclusione

In sintesi, le previsioni meteo indicano un imminente peggioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di temporali intensi e un severo cambiamento climatico previsto per fine giugno. Quest’ultimo potrebbe portare a fenomeni violenti come nubifragi e grandinate, potenzialmente i peggioramenti più gravi dell’Estate 2023.