Osservando con molta attenzione i modelli di previsione ci si interroga su quali scenari meteo climatici potrebbero accogliere il mese di luglio.

Attualmente l’ipotesi più in voga è quella riguardante un peggioramento innescato da una saccatura Nord atlantica in posizionamento sulle isole britanniche. Le maglie cicloniche associate ad essa si propagheranno in direzione sud raggiungendo molto probabilmente le nostre regioni settentrionali.

Lecito a quel punto attendersi un peggioramento importante, peggioramento che in seguito all’intrusione di aria fresca sul Mediterraneo potrebbe propagarsi verso il centro-sud e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda l’entità dei fenomeni difficile esprimersi in questo momento, trattasi infatti nei dettagli previsionali che andranno valutati in corso d’opera.

Appurato l’impianto evolutivo abbiamo già letto in giro qua e là che l’estate sta per subire un prematuro stop… Dal nostro punto di vista possiamo dirvi che si tratta delle solite esagerazioni, come si fa ad affermare che l’estate subirà un brusco stop a luglio? Estate astronomica che, ricordiamolo, è iniziata giusto qualche giorno fa quindi pensare che la stagione sia terminata sarebbe un errore grossolano.

Affermare ciò vorrebbe dire che il mese di luglio proporrebbe condizioni meteo climatiche simili alla prima metà di giugno, ovvero temporali e fresco senza fine. Non è siamo per niente convinti, anzi siamo convinti che il caldo sarà sicuramente protagonista per ampi tratti del prossimo mese.

Caldo veramente importante, come al solito infatti sarà l’anticiclone africano a spadroneggiare in lungo e in largo sul Mediterraneo centrale. Poi ci potrà essere qualche intermezzo rinfrescante, quindi con furiosi temporali, però da qui a dirvi che l’estate finirà a luglio non ci pensiamo minimamente.