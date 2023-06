Dal peggior peggioramento meteo al peggior caldo dell’Estate è un attimo. In questo periodo gli equilibri atmosferici sono talmente fragili che basterebbe pochissimo a far pendere l’ago della bilancia in una direzione.

Da un lato il brutto tempo, che potrebbe essere realmente pessimo. Dall’altro lato il caldo, che potrebbe essere realmente preoccupante. Caldo record, insistente, asfissiante, insopportabile. Caldo africano ovviamente. Ma perché ne stiamo parlando? Semplice, perché guardando i modelli di previsione s’intravedono scenari in quella direzione.

Scenari che qualche centro di calcolo internazionale propone già per i primi di luglio. Primi di luglio che potrebbero metterci davanti a un bivio: caldo folle a sud, circolazione atlantica a nord.

L’Italia si troverebbe nel mezzo, come detto l’ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall’altra. Inutile, a nostro avviso, che vada in un modo piuttosto che in un altro. Sarebbe meglio la normalità, ma qui di normalità non c’è nulla, non si vede nulla di normale all’orizzonte…

Poi per carità, sappiamo fin troppo bene che negli ultimi decenni qualcosa si è inceppato, anzi qualcosa si è proprio rotto. Si potrà aggiustare col tempo? Non lo sappiamo, i cocci dovranno essere ricomposti ma chissà se il risultato sarà apprezzabile. Questo il futuro, il presente lo conosciamo, anzi vorremmo conoscerlo.

Vorremmo conoscere il trend meteo climatico d’inizio luglio, ma dovremo attendere. Dovremo avere pazienza, perché senza pazienza non si va da nessuna parte, soprattutto in campo meteorologico. Ci saranno scenari vari ed eventuali, noi come sempre cercheremo di capire quale sarà il più probabile e per il momento il più probabile potrebbe essere quello del peggioramento.

Dopodiché il caldo, il peggior caldo dell’Estate 2023, c’è poco da fare. Non abbiamo visto ancora nulla, le potenzialità africane le capiremo tra non molto.