Possiamo far partire ufficialmente il conto alla rovescia… Sì, perché tra non molto si comincerà a parlare di caldo, caldo vero… Le condizioni meteo climatiche nel corso della prossima settimana potrebbero cambiare pesantemente, un vero e proprio ribaltone rispetto a quanto emergeva nei modelli di previsione soltanto qualche giorno fa.

Ovvero dopo il forte peggioramento dei prossimi giorni potrebbe finalmente affacciarsi un promontorio di alta pressione in grado di resistere un po’ di più. Forse, se le condizioni dovessero per metterlo, potrebbe trattarsi di un consolidamento anticiclonico definitivo cioè di quel consolidamento capace di portarci la vera estate.

Quando parliamo di vere estate, ormai lo sapete, stiamo facendo riferimento ad una situazione che nel corso degli ultimi decenni ha preso sempre più il sopravvento: l’anticiclone africano.

Ricordate quando ultimamente vi abbiamo detto che l’estate sarebbe esplosa improvvisamente? Ecco, forse ci siamo davvero… Si, perché come detto fino a qualche giorno fa i centri di calcolo internazionali sembravano avere altri progetti per il Mediterraneo ma nel corso del weekend qualcosa è cambiato.

Attenzione però, come vedremo in un successivo approfondimento potrebbero esserci comunque delle insidie delle quali tenere assolutamente conto perché altrimenti rischieremmo di non fare un buon lavoro. Insidie derivanti da una circolazione atlantica ancora molto vivace che potrebbe continuare a tenere sotto scacco molte zone d’Europa e che potrebbe portarsi a due passi dalle Alpi.

Non vi stiamo dicendo però che dobbiamo prepararci a un nuovo peggioramento, assolutamente no, vi stiamo dicendo che andranno valutati attentamente degli elementi che fino a qualche giorno fa erano preponderanti ma che poi sembrano aver perso un po’ di smalto a favore dell’anticiclone africano. Quindi per il momento vi diciamo “pronti all’estate africana”.