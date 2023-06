Parliamoci chiaro, dopo tutto quello che stiamo passando e che ancora passeremo nei prossimi giorni non possiamo che considerare l’arrivo dell’estate la più grande novità meteo climatica da un mese a questa parte.

Se fino ad alcuni giorni fa potevamo affermare di essere ancora nel pieno della primavera, considerando infatti maggio un mese pienamente primaverile, con l’arrivo del 1 giugno il calendario meteorologico ha sancito ufficialmente l’inizio della bella stagione. Poi per carità, non ci stancheremo mai di ripetere che se dovessimo considerare il calendario astronomico la bella stagione inizierebbe tra poco meno di una ventina di giorni.

Sì, però al di là delle date dobbiamo parlarci vis-à-vis: gli anni scorsi di questi tempi faceva già caldo. Gli anni scorsi di questi tempi l’anticiclone africano aveva già dato un saggio delle sue potenzialità, preannunciando poi quelle terribili ondate di caldo e soprattutto l’anno scorso caratterizzarono il trimestre estivo.

Quindi tutti alla ricerca delle novità meteo climatiche orientate all’alta pressione e al caldo. In tal senso da alcuni giorni a questa parte i centri di calcolo internazionali ci dicono che nella seconda parte di questa settimana il tempo migliorerà con decisione. Entrerà in scena un promontorio anticiclonico però scordiamoci almeno per il momento il caldo esagerato.

Avremo si un aumento delle temperature, probabilmente avremo anche oltre i 30 °C di massima in varie zone d’Italia, ma nulla a che vedere con le peggiori fiammate africane.

Anzi, possiamo dirvi che molto probabilmente la fase di bel tempo non durerà tantissimo perché le ultimissime emissioni modellistiche concordano nel proporci un peggioramento attorno a metà giugno. Peggioramento innescato da una goccia fredda molto pericolosa che se confermata potrebbe scatenare fenomeni nuovamente violenti.