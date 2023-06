Arriva il caldo africano e stop, non si parlerà più di altro. Giusto? Sbagliato? Beh, dal nostro punto di vista ogni situazione meteo climatica va valutata con attenzione e in tutte le sue sfaccettature.

Anche un’ondata di caldo come quella che sta per arrivare, per capirci, può fornire comunque degli spunti di discussione molto interessanti. D’altronde quando parliamo di anticiclone africano ci riferiamo a una struttura barica capace di passare alla ribalta per i picchi termici talvolta eccezionali.

Ora, non è che vi stiamo dicendo che da qui a fine agosto farà soltanto caldo… Non è questo l’argomento di discussione, vorremmo invece che si prestasse più attenzione alle varie proiezioni dei centri di calcolo internazionali perché da lì possiamo prendere comunque elementi di discussione molto interessanti.

Giusto per citare un esempio non siamo per nulla convinti che da qui a fine giugno sarà soltanto caldo atroce. Siamo al contrario convinti che entro la fine del mese potrebbero esserci delle insidie temporalesche. Dove? Quando? Perché? Vi risponderemo a tempo debito, per il momento possiamo giusto anticiparvi alcune visioni modellistiche delle ultime ore, ovvero possibili spifferi di aria fresca dai quadranti orientali che evidentemente andrebbero a di innescare contrasti termici importanti.

Vedette quindi che lo spazio per altre discussioni meteo non manca? E ci mancherebbe altro, verrebbe da dire… Dopotutto il bello della meteorologia è che comunque abbiamo la possibilità anche in presenza di un solo scenario di valutare tutte le possibili sfaccettature o magari tutte le possibili alternative.

Poi se ci pensate bene siamo appena a metà giugno, l’estate astronomica non è neanche iniziata ragion per cui nei prossimi tre mesi ci saranno temi vari ed eventuali.