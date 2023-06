Il meteo degli ultimi tempi ci ha abituati a frequenti alti e bassi, con una stabilità atmosferica ancora lontana. Tuttavia, osservando le previsioni per i prossimi giorni, si intravede qualche importante segnale di cambiamento che potrebbe portare a una parentesi di sole e caldo piuttosto significativa.

Il possibile cambiamento a cavallo del prossimo weekend

Se le previsioni verranno confermate, il cambiamento potrebbe avvenire proprio a cavallo del prossimo weekend, quando un promontorio di alta pressione di matrice africana cercherà di salire verso il bacino del Mediterraneo. Vediamo quali saranno i possibili effetti tra le giornate di Sabato 17 e Domenica 18.

Il primo step del fine settimana: stabilità al Nord e al Sud

Il primo step del fine settimana sarà contrassegnato da un contesto abbastanza stabile, sia al Nord che al Sud. Tuttavia, qualche insidia temporalesca potrà ancora colpire l’arco alpino più orientale, a causa di deboli refoli d’aria fresca in quota. Un occhio di riguardo andrà rivolto alle temperature, che faranno registrare un generale aumento su tutto il Paese, assumendo connotati tipicamente estivi. Sabato pomeriggio e sera, rischio di temporali sparsi nel settore occidentale del Nord Italia che forse scenderanno verso le alte pianure.

Domenica: sole e aumento delle temperature al Sud e in Sicilia

Non sarà da meno nemmeno la giornata di Domenica, quando già dal mattino il sole farà da padrone, riuscendo a splendere praticamente indisturbato su tutti i settori. Attenzione però al pomeriggio, quando i rilievi, specialmente quelli alpini, saranno soggetti a improvvisi annuvolamenti che localmente potrebbero dar luogo a temporali sparsi. Fenomeni che poi in serata e notte potrebbero spostarsi verso le pianure.

Sul fronte termico, da segnalare un ulteriore aumento sulle regioni del Sud e sulla Sicilia, dove l’alito caldo in risalita dal Nord Africa potrebbe risultare ancora più evidente. Insomma, saremo ormai prossimo ad una forte ondata di caldo.

Un periodo di stabilità o un’ennesima illusione?

Al momento è difficile stabilire se questa parentesi di maggior stabilità sarà l’inizio di un lungo periodo caldo e soleggiato o se sarà l’ennesima illusione per gli amanti del sole e del caldo. Tuttavia, è importante tenere d’occhio le previsioni meteo per aggiornarsi sulle possibili evoluzioni del tempo. Gli ultimi aggiornamenti evidenziano che il caldo estremo, fastidioso che ci ha graziati per alcune settimane, potrebbe raggiungerci con estremo vigore.