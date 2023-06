Il meteo degli ultimi giorni ha mostrato un’instabilità atmosferica notevole, con piogge e temporali che hanno interessato soprattutto il Centro-Sud Italia, ma anche al Nord ci sono stati nubifragi. Tuttavia, sembra che le condizioni meteorologiche stiano per cambiare radicalmente, portando finalmente il bel tempo e le temperature tipiche della stagione estiva.

Ma attenzione, avremo quell’estate che ha generato fortissime anomalie climatiche ogni anno, perché le temperature medie dell’ultimo scorcio di periodo sono nella norma.

L’anticiclone che per molto tempo ha stazionato sul Nord Europa si sposterà verso nord-est, mentre una vasta area depressionaria si formerà sul comparto occidentale del continente europeo, arrivando fino alla penisola iberica. Questo fenomeno determinerà la “risposta” dell’ anticiclone sub-tropicale , che si estenderà verso nord/nord-est e investirà in pieno la nostra penisola.

Un aumento significativo delle temperature

Se questa dinamica verrà confermata, l’Italia entrerà in una fase caratterizzata da tempo ampiamente stabile e più caldo rispetto a questa prima parte di Giugno. Le temperature cresceranno notevolmente, raggiungendo i 33-35 gradi soprattutto dopo il 20-21 Giugno, e in particolar modo sulle regioni centro-meridionali, dove potrebbero raggiungersi i picchi più elevati. Le elaborazioni meteo ci propongono valori anche di 40 gradi in alcune località, con uno sbalzo termico davvero eccessivo rispetto agli attuali valori.

Durata del bel tempo e possibili cambiamenti

Quanto durerà la fase di bel tempo? È ancora presto per dirlo con certezza. Caldo intenso e sole potrebbero farci compagnia per buona parte della prossima settimana, ma non si esclude un nuovo cambiamento a favore di un clima più instabile e fresco negli ultimi giorni del mese di giugno. Quel che è certo è che andremo verso forti anomalie di temperatura, con afa che diventerà opprimente, e allora si che in tanti invocheranno un refrigerio.