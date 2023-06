Il meteo sta per subire un drastico cambiamento, con l’arrivo dell’anticiclone africano che potrebbe portare un’ondata di calore estivo in Italia. Dopo settimane di temporali e precipitazioni, il caldo africano potrebbe farci dimenticare il clima moderato a cui siamo stati abituati.

L’Italia si prepara a lasciare alle spalle una fase di maltempo intenso, che coinvolgerà soprattutto il Centro-Sud , per immergersi improvvisamente in un’atmosfera tipicamente estiva. Le temperature, dopo essere scese al di sotto della media stagionale, risaliranno repentinamente, inaugurando la prima vera ondata di calore della stagione.

Le previsioni per i prossimi giorni

L’apice del caldo potrebbe raggiungersi nei primi giorni della prossima settimana, con una situazione da canicola e temperature che potrebbero toccare i 33-35 gradi. Valori ancora più elevati sono attesi localmente in Sardegna e nelle zone interne del Sud Italia. Ma più avanti potrebbe fare ancora più caldo al Sud e le Isole Maggiori, anche se ci potrebbero essere delle novità.

Quanto durerà l’anticiclone africano?

È difficile da prevedere, ma non escludiamo che possa persistere per diversi giorni. Infatti, c’è la possibilità concreta che si generi una situazione di blocco dell’alta pressione sull’Europa Nord-Orientale, che impedirebbe il movimento della depressione atlantica verso est. Naturalmente, stiamo attendendo conferme riguardo a questo scenario, in quanto molto dipenderà dall’eventuale spostamento verso est della depressione atlantica, che potrebbe attenuare il calore e riportare temporali in alcune regioni d’Italia. Al momento, le proiezioni dei Centri meteo supportano una possibile persistenza notevole dell’anticiclone africano. Ma questa tesi sarà da confermare.